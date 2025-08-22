Νίκος Ευαγγελάτος - Τατιάνα Στεφανίδου: 45 λεπτά «αντίπαλοι» στον αέρα

Κάθε φορά που η Τατιάνα Στεφανίδου και ο Νίκος Ευαγγελάτος υπογράφουν τα νέα τους τηλεοπτικά συμβόλαια έχουν σαν όρο να μην «πέφτει» η εκπομπή του ενός πάνω στην εκπομπή του άλλου! Βάσει προγραμματισμού των καναλιών βέβαια, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, τουλάχιστον όμως φροντίζουν να μην βρίσκονται για πολύ ώρα αντίπαλοι στον τηλεοπτικό αέρα. Φέτος όμως θα βρεθούν για 45 λεπτά απέναντι και η… οικογενειακή μάχη της τηλεθέασης ξεκινά!

«Live News»

Ο Νίκος Ευαγγελάτος επιστρέφει στους δέκτες μας τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 15.40 ακριβώς με τη γνώριμη συνταγή που έχει επιβραβεύσει το τηλεοπτικό κοινό. Συντονισμένο με τις απαιτήσεις της εποχής, το «Live News» του MEGA συνεχίζει να καινοτομεί. Με τα πρωτοποριακά AR γραφικά -σήμα κατατεθέν της, αλλά και απίστευτου... τρολαρίσματος στα social- η εκπομπή ενισχύει την παρουσίαση της είδησης καθιστώντας την πιο κατανοητή, άμεση και οπτικά καθηλωτική για τον τηλεθεατή.

«Power Talk»

Με σλόγκαν «Τα μικρόφωνα ανοίγουν και ο λόγος δίνεται σε εσάς!» η Τατιάνα Στεφανίδου επιστρέφει στην τηλεόραση από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στις 17.45 με νέα εκπομπή στην απογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ. Οι πολίτες με παρουσία στο στούντιο θα σχολιάζουν τα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας, θα εκφράζουν τις απορίες τους και θα μοιράζονται τις απόψεις τους χωρίς φίλτρο. Θα παίρνουν θέση για όλα τα ζητήματα που αγγίζουν άμεσα την κοινωνία, που προκαλούν συζητήσεις, διαφωνίες και αναζητήσεις.

Στο πλευρό της Τατιάνας Στεφανίδου θα βρίσκονται τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, ο Παναγιώτης Σουρέλης, η Άρια Καλύβα και ο Γιάννης Μακρυγιάννης, οι οποίοι θα ανοίγουν την ατζέντα της ενημέρωσης και θα τροφοδοτούν τον διάλογο με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για την κοινωνική και πολιτική ζωή.

Σημαντική, για την εξέλιξη της εκπομπής, θα είναι και η συμμετοχή των τηλεθεατών, οι οποίοι θα ψηφίζουν μέσω ειδικής εφαρμογής από το κινητό τους τηλέφωνο στα ερωτήματα που θα τίθενται καθημερινά. Ακόμη, θα σχολιάζουν μέσα από τους λογαριασμούς της εκπομπής στα social media, ενώ τα μηνύματά τους θα προβάλλονται στο «Power Talk».