Τατιάνα Στεφανίδου: Βουτιές στην Ιθάκη

Οι... απλοί άνθρωποι πάνε στα νησιά με το πλοίο της γραμμής, οι... σκαφάτοι με το δικό τους! Η Τατιάνα Στεφανίδου ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, αφού ο Νίκος Ευαγγελάτος έχει το δικό του σκάφος και με αυτό περνάνε σούπερ καλοκαιρινές διακοπές, μιας και μπορούν να επισκέπτονται μέρη και παραλίες που δεν πάει ο πολύς κόσμος.

Παράδεισος

Το ζευγάρι επιλέγει κάθε χρόνο το Ιόνιο πέλαγος γιατί εκεί έχει βρει το ησυχαστήριό του και ηρεμεί σε αυτά τα υπέροχα καταπράσινα νερά. Αυτό λοιπόν έκαναν και φέτος και μάλιστα η Τατιάνα μοιράστηκε στο Instagram κάποιες στιγμές από τις βουτιές της στην Ιθάκη. «Όταν ο Θεός έπλασε τον κόσμο, στην Ελλάδα έδωσε λίγο από τον Παράδεισο», σχολίασε στην ανάρτησή της και συνέχισε το μπάνιο της γιατί το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του.

φωτογραφία Instagram

Εκπομπή διαλόγου και αντιπαράθεσης

Το φθινόπωρο η Στεφανίδου επανέρχεται στα τηλεοπτικά μας δρώμενα, μετά από έναν χρόνο απουσίας, μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Εκεί θα παρουσιάζει το απογευματινό «Power talk» που θα δίνει ένα τηλεοπτικό δημόσιο βήμα όπου οι πολίτες θα λένε ελεύθερα τη γνώμη τους, χωρίς φίλτρα. Η εκπομπή θα έχει και καλεσμένους και θα αγγίζει κοινωνικά, πολιτικά και θέματα της επικαιρότητας. Στόχος της δημοσιογράφου είναι φέτος να κάνει μια εκπομπή διαλόγου, αλλά και αντιπαράθεσης, όπου ο κόσμος καλείται να μοιραστεί σκέψεις, απορίες, προβληματισμούς.