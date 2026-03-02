Κίνηση: «Χάος» σε Κηφισίας, Κηφισό, Κέντρο - 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με μποτιλιάρισμα ξεκινάει η εβδομάδα καθώς το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου με την υπομονή των οδηγών να δοκιμάζεται ώρα με την ώρα.

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισού, οι οδηγοί κινούνται με σχετικά χαμηλές ταχύτητες καθώς παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και τη λεωφόρο Αθηνών και στα δυο ρεύματα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού.

Στη λεωφόρο Συγγρού, ολιγόλεπτες καθυστερήσεις θα συναντήσουν όσοι βρίσκονται κοντά στους στύλους του Ολυμπίου Διός προς Σύνταγμα.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις κυρίως στην άνοδο προς Κηφισίας.

Παράλληλα, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με ιδιαίτερη υπομονή καθώς τμηματικά υπάρχουν καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα.

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισίας τα προβλήματα ξεκινούν από το Μαρούσι και εκτείνονται έως και το Γηροκομείο ενώ στη Μεσογείων, μεγάλες καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν όσοι βρίσκονται από το ύψος του Κάτω Χαλανδρίου έως και το Πεντάγωνο.

Στη λεωφόρο Καρέα, σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς.

Στον Πειραιά επικρατεί επίσης κομφούζιο αφού περιμετρικά του λιμανιού παρατηρούνται καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45΄από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

