Τέλος η Τατιάνα Στεφανίδου από τον ΣΚΑΪ - Η επίσημη ανακοίνωση για το Power Talk

Οι χαμηλές πτήσεις της Τατιάνας Στεφανίδου και της εκπομπής Power Talk στους πίνακες τηλεθέασης οδήγησαν τελικά στο διαζύγιο με τον ΣΚΑΪ. Ένα διαζύγιο που φαίνεται πως είναι βελούδινο, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να χωρίσουν οι δρόμοι τους φιλικά, καθώς η εκπομπή δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες εξ αρχής και δεν κατάφερε να ανακάμψει στην τηλεθέαση, παρά τις διορθωτικές κινήσεις που επιχειρήθηκαν.

Οι πληροφορίες ήθελαν την Τατιάνα Στεφανίδου να έχει υποβάλει την παραίτησή της στη διοίκηση του καναλιού την προηγούμενη εβδομάδα, με τον ΣΚΑΪ να μην την κάνει αποδεκτή και να της ζητά να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, έχοντας διάθεση να στηρίξει το νέο τηλεοπτικό προϊόν.

Ωστόσο και η εβδομάδα που μόλις ολοκληρώθηκε δεν ήταν καλή από πλευράς τηλεθέασης για την «Τάτι», με το Power Talk να μένει στα... πολύ ρηχά. Έτσι, οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους και η εκπομπή της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου 2025 ήταν η τελευταία.

Τις πληροφορίες που κινούνταν από το απόγευμα στα δημοσιογραφικά γραφεία, επιβεβαίωσε το βράδυ ο ΣΚΑΪ με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.



Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.



Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον».