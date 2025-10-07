Κώστας Τσουρός: Ενοχλημένος απαντά σε όσους σχολιάζουν τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής του

Ο Κώστας Τσουρός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου που έριξε πρόωρα αυλαία, αλλά και στα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής που παρουσιάζει ο ίδιος στο ΣΚΑΪ.

«Εγώ ξεκίνησα από το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Ήμουν στην ΕΡΤ εκείνη την περίοδο, είχα πάει εκεί σαν φιλόλογος και διόρθωνα τα κείμενα των άλλων. Προέκυψε μια τηλεφωνική συνέντευξη, τους άρεσε, και έτσι ξεκίνησα το εκκλησιαστικό ρεπορτάζ» είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Σχολιάζοντας πώς νιώθει ως κεντρικός παρουσιαστής μιας εκπομπής, ανέφερε: «Εμένα μου αρέσει να κάνω καλά τη δουλειά που μου αναθέτουν. Αν έλεγα ότι δεν με στενοχωρούν τα νούμερα τηλεθέασης, θα έλεγα ψέματα. Δεν είναι ότι βλέπω το 2% ή το 3% και χαίρομαι. Στεναχωριέμαι, αλλά είναι πολύ αρχή ακόμα. Είμαστε σε ένα νέο κανάλι, σε μια νέα ζώνη, που θέλει πολύ «χτίσιμο». Εκεί θέλει παραπάνω προσπάθεια γιατί είναι νέα ζώνη... παλεύουμε για το καλύτερο. Νομίζω ότι η εκπομπή είναι αξιοπρεπέστατη».

Αναφερόμενος στο κόψιμο της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου παραδέχθηκε: «Ήταν ένα γεγονός πολύ δυσάρεστο. Οι λόγοι είναι εσωτερικοί του καναλιού. Είναι πολύ στενάχωρο ότι πολλοί άνθρωποι έμειναν χωρίς δουλειά, αν και δεν θα μείνουν ξεκρέμαστοι, έχουν εξασφαλιστεί και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το κόψιμο της Τατιάνας δεν με έκανε να αγχωθώ για την δική μου εκπομπή, γιατί ο καθένας κάνει την προσπάθειά του. Όλοι αυτοί που έγραφαν από την πρώτη μέρα «πάτωσε», «κόβεται», χαίρονται τώρα που κόπηκε η εκπομπή της Τατιάνας; Κάνουν υποδείξεις στις δικές μας εκπομπές άνθρωποι, που δεν ήξεραν πώς να σώσουν τις δικές τους εκπομπές; Όταν μια εκπομπή δεν πάει καλά οι πρώτοι που αγχώνονται είναι οι συμμετέχοντες. Δεν περιμένουμε από κανέναν τηλεκριτικό ή από site να μας πει τι να κάνουμε για να ανέβει η εκπομπή. Το ξέρουμε και από μόνοι μας».