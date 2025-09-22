ΣΚΑΪ: Η Τατιάνα δεν κόβεται, εκτός αν θελήσει να αποχωρήσει μόνη της!

Η αλήθεια είναι πως η φετινή σεζόν δεν ξεκίνησε καλά με αρκετές εκπομπές του νέου προγράμματος του ΣΚΑΪ να τα βρίσκουν πολύ σκούρα από άποψη τηλεθέασης. Μία από αυτές είναι και το «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου!

Συνεχίζουν να τη στηρίζουν

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου η ενημερωτική εκπομπή έκανε 4% στο γενικό σύνολο του κοινού και μόλις 1,5% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 χρόνων, ποσοστό σοκ και για το κανάλι και για την δημοσιογράφο. Το τελευταίο διάστημα είχαν πυκνώσει οι επαφές της Τατιάνας με τα στελέχη του ΣΚΑΪ για να δουν πώς θα πορευτούν από δω και μπρος. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες σε μία από αυτές τις συναντήσεις η Στεφανίδου φέρεται να είπε: «Παιδιά άμα συνεχίζουν αυτά τα νούμερα εγώ θα φύγω», αλλά για την ώρα και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να το παλέψουν για ακόμη λίγο καιρό και μετά βλέπουν τι θα γίνει.

Εναλλακτικά σενάρια

Αυτές τις μέρες έχουν ήδη ξεκινήσει μικροαλλαγές στο σκηνικό, ενώ παράλληλα θα μειωθεί σημαντικά και ο αριθμός του κοινού στο πλατό γιατί τελικά αυτό δεν απέδωσε όπως ήθελαν, αφού δημιουργούσε μια σύγχυση και μπέρδευε τους τηλεθεατές. Θα πει κανείς πως αν μια εκπομπή έχει ξεκινήσει άσχημα, το να αλλάξεις ένα τραπεζάκι ή να περιορίσεις το κοινό θα έχει αποτέλεσμα; Μπορεί και όχι, όμως οι δύο πλευρές θέλουν να δώσουν μια τελευταία ευκαιρία σε ένα project που πίστεψαν και διαφήμισαν πάρα πολύ. Πάντως η διεύθυνση προγράμματος του ΣΚΑΪ έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της εναλλακτικά σενάρια (επαναλήψεις για αρχή) που θα καλύψουν τη συγκεκριμένη ζώνη, αν (ή όταν) η Στεφανίδου πει «τέλος»!