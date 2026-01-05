«Χρόνια πολλά μικρές μου νεραϊδούλες»: Η τρυφερή ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου για τις κόρες του

Με μια τρυφερή ανάρτηση, ο Άρης Μουγκοπέτρος θέλησε να ευχηθεί στις δίδυμες κόρες του, το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου χρόνια πολλά για τα γενέθλιά τους.



Ο γνωστός μουσικός ανέβασε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στην οποία φαίνεται ο ίδιος να κρατάει στην αγκαλιά του τα δυο κοριτσάκια. Στη λεζάντα που συνόδευε την εικόνα, ο Άρης Μουγκοπέτρος έγραψε «Χρόνια πολλά, μικρές μου νεραϊδούλες. Ό,τι κι αν αλλάξει γύρω μας, ο μπαμπάς σας θα είναι πάντα εδώ, δίπλα σας. Σας αγαπώ όσο δεν χωρούν οι λέξεις».

Τα πρόσωπα των δυο κοριτσιών είναι καλυμμένα με δυο γαλάζιες καρδούλες καθώς ο ίδιος δεν θέλει να τις εκθέσει στο κοινό για λόγους ασφαλείας.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε λίγες εβδομάδες μετά από την καταγγελία της συζύγου του, με την οποία βρίσκεται σε διάσταση, για ενδοοικογενειακή απειλή.

Μάλιστα, ο γνωστός μουσικός είχε συλληφθεί με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες στην Τρίπολη για να απολογηθεί. Κατά την αποχώρησή του, και αφού το δικαστήριο τον έκρινε αθώο, ο ίδιος τόνισε στους δημοσιογράφους «Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τελείωσε αυτή η επώδυνη διαδικασία» δήλωσε ο δικηγόρος του μουσικού, Δημοσθένης Πέππας, ο οποίος πρόσθεσε πως ο εντολέας του δεν θα στραφεί εναντίον κανενός μετά την δικαστική απόφαση.

«Σήμερα τελέστηκαν στο δικαστήριο και δύο αυτόφωρα αδικήματα από καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας: εξύβριση και παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Εμείς δεν προχωράμε (σ.σ. σε μήνυση). Ο,τι κάνει η εισαγγελική αρχή», τόνισε ο κ. Πέππας.

