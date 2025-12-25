Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος - Τον κατήγγειλε η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ειδικότερα, ο γνωστός καλλιτέχνης κρατείται στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου, ο καλλιτέχνης είχε μεταβεί σε σπίτι όπου βρισκόταν και η εν διαστάσει σύζυγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησε έντονος καβγάς σχετικά με τα παιδιά, καθώς ο ίδιος φέρεται να είχε «περίεργη συμπεριφορά».

Η σύζυγος μετέβη στο ΑΤ Τρίπολης για να τον καταγγείλει, ενώ λίγο αργότερα οι αστυνομικοί κάλεσαν και τον ίδιο να παρουσιαστεί. Εκείνος εμφανίστηκε και δήλωσε πως επιθυμεί να υποβάλει μήνυση, υποστηρίζοντας ότι δεν του επιτρέπεται να δει τα παιδιά. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16:20.

Τελικά, μετά τη μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή, αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως, ο καλλιτέχνης συνελήφθη γύρω στις 18:30 και κρατείται.

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Η σύζυγός του ζήτησε και έλαβε panic button, ενώ, δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.