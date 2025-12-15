Σοβαρό τροχαίο για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Ζω από θαύμα - Να περάσει η χειρότερη χρονιά της ζωής μου»

Τροχαίο ατύχημα είχε ο Άρης Μουγκοπέτρος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος την Κυριακή (14/12) μέσα από τα social media, μοιράζοντας την αγανάκτησή του για τη δύσκολη χρονιά που έχει περάσει.

Ο μουσικός ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι ενεπλάκη σε «σοβαρό ατύχημα», τονίζοντας πως «ζει από θαύμα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του μουσικού:

«Είμαι καλά φίλοι μου … Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά μετά από αυτό το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχα …. Ανυπομονώ να περάσει αυτή η χρονιά πλέον όσο τίποτα άλλο …. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας ….

Υ.Γ.: Αν την βγάλω ”καθαρή” τις επόμενες 17 μέρες π μας απομένουν να φύγει το 2025 δεν θα φοβάμαι τίποτα μετά ……..»

Σημειώνεται ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε τραυματιστεί σοβαρά τον περασμένο Απρίλιο, όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του, καθώς και τον σοβαρό τραυματισμό στο μάτι.