Άρης Μουγκοπέτρος: «Το μόνο που έχει παραμείνει ίδιο είναι η αγάπη μου για τα κορίτσια μου»

Έχουν περάσει τέσσερις μήνες από την ημέρα που ο Άρης Μουγκοπέτρος είδε τη ζωή του να αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη όταν μια κροτίδα που του έδωσε ένας φίλος του έσκασε στα χέρια του με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλά του και να κινδυνεύσει να χάσει ακόμα και την όρασή του!

Η μικρή… videobomber

Σήμερα ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου είναι ευγνώμων γι’ αυτά που συνεχίζει να έχει και προσπαθεί να αφοσιωθεί και πάλι στην καριέρα του και να ξεχάσει όλα όσα του προξένησαν τόσο μεγάλο πόνο και βλάβες στην υγεία του.

«4 μήνες σήμερα μετά από το συμβάν που μου άλλαξε εντελώς την ζωή… Το μόνο που έχει παραμείνει ίδιο είναι η αγάπη μου για τα κορίτσια μου… Όλα τα υπόλοιπα τα άλλαξαν κάποιοι με το ζόρι… Σας αγαπώ πολύ και ανεβάζω αυτό το βιντεάκι γιατί είχαμε και μια όμορφη guest εμφάνιση για πρώτη φορά…», έγραψε στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας μια πολύ αγαπησιάρικη στιγμή όταν η μία από τις δυο του κόρες μπήκε στο πλάνο την ώρα που ο μπαμπάς έπαιζε κλαρίνο και φυσικά έκλεψε την παράσταση!

Νέο κεφάλαιο

Την ίδια στιγμή ο Μουγκοπέτρος γυμνάζεται για να διατηρείται σε φόρμα και ετοιμάζει ένα βιβλίο με άγνωστες λεπτομέρειες από τη ζωή του, που παράλληλα θα περιέχει και στοιχεία από τις δύσκολες στιγμές που πέρασε μετά το τραγικό περιστατικό με την κροτίδα. «Ένα καινούργιο κεφάλαιο μόλις ανοίγει στη ζωή μου… Η ζωή μου σε βιβλίο έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς! Coming soon», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram.