Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο: «Σ' ευχαριστώ Παναγιά μου που ζω»

Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, ο Άρης Μουγκοπέτρος πραγματοποίησε ένα τάμα που είχε κάνει στην Παναγία, να παίξει ξανά κλαρίνο.

Έχουν περάσει 4 μήνες από τότε που ο μουσικός έχασε τα δάχτυλα του χεριού του από μία κροτίδα που εξερράγη ενώ την κρατούσε σε πανηγύρι.

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω… Χρόνια πολλά από άκρη σε άκρη σε όλο τον κόσμο! Βοήθεια μας η Παναγία», έγραψε στην ανάρτησή του.



«Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Βοήθειά μας η Παναγία. Είμαι ο Άρης Μουγκοπέτρος και είχα τάξει στην Παναγία πως – εφόσον ζήσω μετά από αυτή την περιπέτεια – στις 15 Αυγούστου θα παίξω ένα τραγούδι για χάρη της κι ας είναι με το ένα χέρι μου.



Θα είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω να παίξω κλαρίνο κι επειδή σας έχω πει στο παρελθόν ότι αυτή η σύνδεση που υπάρχει με εμένα και με εσάς μόνο τυχαία δεν είναι, θα ήθελα κι αυτό να το κάνουμε μαζί.

Συγχωρέστε με για κάποιο λάθος, είναι η πρώτη φορά που θα παίξω μετά από 4 μήνες. Χρόνια πολλά σε όλους», είπε συγκινημένος ο Άρης Μουγκοπέτρος.

