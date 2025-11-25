Άρης Μουγκοπέτρος: «Για τον άνθρωπο που μου προκάλεσε το ατύχημα θα μιλήσει η Δικαιοσύνη και ο Θεός»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος παρουσίασε την αυτοβιογραφία του με τίτλο “13 33” και εξήγησε στην κάμερα της εκπομπής “Buongiorno” τι συμβολίζει αυτό το βιβλίο και γιατί αυτοί οι αριθμοί είναι σημαντικοί γι’ αυτόν. «Ο τίτλος του βιβλίου μου είναι “13 33” γιατί είναι σημαντικοί αριθμοί για μένα. Το 13 άρχισαν τα όνειρά μου και το 33 ήρθε το τέλος αυτών των ονείρων. Θέλω να πιστεύω ότι από δω και πέρα έρχονται άλλα πράγματα, θα το παλέψω και ευελπιστώ ότι με τη βοήθεια του Θεού θα έρθουν καλύτερες μέρες και θα είμαστε καλύτερα».

«Κουράστηκα να μιλάω γι’ αυτό»

Ο Μουγκοπέτρος δεν θέλησε να μιλήσει για τον άνθρωπο που φέρεται να είναι υπεύθυνος για το ατύχημά του που παραλίγο να του καταστρέψει τη ζωή και ο οποίος έχει επίσης κινηθεί νομικά εναντίον του. «Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για τον άνθρωπο που μου προκάλεσε το ατύχημα και για τους οικείους του. Θα μιλήσει η Δικαιοσύνη όταν πρέπει να μιλήσει και ο Θεός. Εγώ κουράστηκα να μιλάω γι' αυτό», τόνισε.

Η νέα καθημερινότητα

Ο μουσικός αναφέρθηκε επίσης και στον αγώνα που δίνει κάθε μέρα για να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ακόμα δεν βλέπω όπως έβλεπα, είμαστε στο 30% με 40% στο δεξί μου μάτι. Για το χέρι μου έχουμε ακόμη να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις».