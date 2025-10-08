Άρης Μουγκοπέτρος: Βγήκε μία «βρώμα» ότι νοσηλεύτηκα για χρήση ναρκωτικών ουσιών... ήταν πρόστυχο

Ο Άρης Μουγκοπέτρος - ο μουσικός που ύστερα από έκρηξη κροτίδας έχασε κάποια δάχτυλα του χεριού του το Πάσχα - ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του, πριν συμβεί το ατύχημα.

«Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Έχω φερθεί σε όλους πάρα πολύ καλά. Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου ζήλια. Έλεγαν πίσω από την πλάτη μου ψέματα και αυτό με έκανε κομμάτια. Χωρίς να έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα στο χωριό βγήκε μία «βρώμα» ότι νοσηλεύτηκα για χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι υπέγραψε η γυναίκα μου για να φύγω. Ήταν πρόστυχο. Δεν με σεβάστηκαν, αλλά ούτε τα δυο παιδιά μου.

Στο νοσοκομείο πήγα τελευταία φορά το 2022, για να πάρω τα χαρτιά από το νεκροτομείο, όταν πέθανε η γιαγιά μου. Μου έστελναν μηνύματα αν είμαι καλά και όλο αυτό γινόταν χειρότερο. Πήγαινα σε καφενεία και άκουγα τον κόσμο να ψιθυρίζει, ενώ ήξεραν πως δεν ισχύει. Ξέρω ποιοι το έκαναν και ήταν από το κοντινό μου περιβάλλον. Ο μόνος που φορούσε παντελόνια τελικά ήμουν εγώ» εξομολογήθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Με συγκλόνισε η σειρά «17 Κλωστές», υπέφερα όταν την έβλεπα, γιατί νόμιζα ότι ήμουν εγώ. Θα μπορούσα να είχα φτάσει κι εγώ στο ίδιο τέλος με εκείνον. Σκέφτηκα να κάνω ζημιά στον εαυτό μου, με κράτησε η σκέψη των παιδιών μου».

Μιλώντας για τον άνθρωπο που του έδωσε την κροτίδα, είπε χαρακτηριστικά: «Ποιος «αδερφός» σου δίνει στο χέρι μια χειροβομβίδα; Μου είπε τρεις φορές να το ανάψω… Δεν έχω δει κανέναν «αδερφό» να κάνει κάτι τέτοιο. Μία συγγνώμη είναι του Θεού. Δεν ήρθε στο νοσοκομείο, ούτε να με δει, ούτε να στείλει ένα μήνυμα. Με αυτό που μου συνέβη, ένιωσα πως θα ξεχαστεί η ιστορία με τις φήμες και ότι πια θα ασχολούνται με τον τραυματισμό μου. Θέλω απλώς την ηρεμία μου, να είμαι καλά και να είναι καλά τα παιδιά μου. Δυστυχώς, η ζωή δεν είναι μόνο γέλια».