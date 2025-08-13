Οργή του Άρη Μουγκοπέτρου: «Ζω από θαύμα, τι άλλο πρέπει να γίνει;»

Μια ανάρτηση στην οποία εκφράζει θλίψη και οργή έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος για τα περιστατικά βίας που σημειώνονται σε πανηγύρια.



Ο μουσικός που έχει παίξει σε πολλά πανηγύρια και έχασε δύο δάχτυλα και αντιμετωπίζει πρόβλημα στο μάτι από κροτίδα σε γλέντι την Ανάσταση, γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό, με αφορμή το συμβάν σε πανηγύρι που τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά, ο Άρης Μουγκοπέτρος τόνισε πως τέτοια περιστατικά έχουν γίνει, δυστυχώς, μέρος της «κανονικότητας» σε πολλές εκδηλώσεις.



«Με θλίβει πολύ το γεγονός ότι σε κάποιους κάνει ακόμα εντύπωση η οποιαδήποτε φασαρία σ’ ένα πανηγύρι. Είναι ένα συνηθισμένο πλέον φαινόμενο και πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να μεριμνήσει η πολιτεία, ώστε να κάνει το αυτονόητο, να μας παρέχει προστασία. Στέλνουμε τα παιδιά μας και πάμε οι ίδιοι και όλοι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τι πρέπει να γίνει για να μην ρισκάρουμε τη ζωή μας επειδή κάποιος έχει πιει ή μπορεί να οπλοφορεί. Ζω από θαύμα, τι άλλο πρέπει να γίνει, δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο: