Νέα χειρουργική επέμβαση για τον Άρη Μουγκοπέτρο – Το συγκινητικό μήνυμα μετά το χειρουργείο

Σε νέα επέμβαση στο δεξί του χέρι υποβλήθηκε σήμερα (26/08) ο Άρης Μουγκοπέτρος, με στόχο να ανακτήσει πλήρως τη χρήση του και να επιστρέψει στη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική και το κλαρίνο.



Ο καλλιτέχνης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω Instagram ότι όλα πήγαν καλά, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον γιατρό του αλλά και τον κόσμο που τον στηρίζει όλο αυτό το διάστημα.



«Ένα τεράστιο ευχαριστώ! Άφησα το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Νιώθω αισιοδοξία ότι, με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού μου, όλα θα πάνε καλά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τους θαυμαστές του για τις ευχές και τα μηνύματα αγάπης, τα οποία –όπως είπε– του δίνουν τεράστια δύναμη. «Μέσα από την καρδιά μου, εύχομαι όλη αυτή η αγάπη που μου δείχνετε να σας επιστραφεί διπλή και τριπλή», σημείωσε συγκινημένος.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί του χέρι πριν από μερικούς μήνες, γεγονός που τον ανάγκασε να απομακρυνθεί από τη μουσική και τις εμφανίσεις του. Ο τραυματισμός ήταν τέτοιας φύσης που απαιτούσε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις, με στόχο να αποκατασταθεί η κινητικότητα και να μπορέσει ο καλλιτέχνης να επιστρέψει στο κλαρίνο, το όργανο που σημάδεψε την καριέρα και τη ζωή του.