Νέο χειρουργείο για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε»
Σε ένα ακόμη χειρουργείο υποβλήθηκε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου μετά το περιστατικό με την κροτίδα που του στοίχισε τα δύο δάχτυλά του και επηρέασε την όρασή του από το ένα του μάτι.
Άλλο ένα χειρουργείο περίμενε τον Άρη Μουγκοπέτρο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το περασμένο Πάσχα, με κροτίδα που εξερράγη στο χέρι του. Το αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού ήταν να χάσει τα δύο δάχτυλά του και να επηρεαστεί η όρασή του από το ένα του μάτι.
Αναρτώντας ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου εξήγησε ότι η επέμβαση που έκανε στο χέρι πήγε καλά και πως τόσο εκείνος όσο και ο θεράπων ιατρός του αναμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η αποκατάσταση.
Στο βίντεο αναφέρει: «Πήγαν όλα καλά. Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε. Ο γιατρός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τώρα περιμένουμε για την αποκατάσταση και να δούμε τι έχουμε κάνει».
Και πρόσθεσε: «Η αγάπη τους είναι τόσο μεγάλη κάθε φορά που με βλέπουν και αισθάνομαι λες και είναι όλοι συγγενείς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα».