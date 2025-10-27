Νέο χειρουργείο για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε»

Άλλο ένα χειρουργείο περίμενε τον Άρη Μουγκοπέτρο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το περασμένο Πάσχα, με κροτίδα που εξερράγη στο χέρι του. Το αποτέλεσμα αυτού του περιστατικού ήταν να χάσει τα δύο δάχτυλά του και να επηρεαστεί η όρασή του από το ένα του μάτι.

Αναρτώντας ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου εξήγησε ότι η επέμβαση που έκανε στο χέρι πήγε καλά και πως τόσο εκείνος όσο και ο θεράπων ιατρός του αναμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η αποκατάσταση.

Στο βίντεο αναφέρει: «Πήγαν όλα καλά. Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε. Ο γιατρός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τώρα περιμένουμε για την αποκατάσταση και να δούμε τι έχουμε κάνει».

Και πρόσθεσε: «Η αγάπη τους είναι τόσο μεγάλη κάθε φορά που με βλέπουν και αισθάνομαι λες και είναι όλοι συγγενείς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα».