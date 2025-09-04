Συγκινητικό μήνυμα Αλιάγα στον Άρη Μουγκοπέτρο: «Σιδερένιος παλικάρι, rendez-vous σύντομα»

Ένα αισιόδοξο μήνυμα θέλησε να δώσει στον Άρη Μουγκοπέτρο, τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου που έχασε δύο δάχτυλα του χεριού του από κροτίδα, ο Νίκος Αλιάγας.

Το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου παίζει κλαρίνο πριν από τον τραυματισμό του.



Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε, κάνοντας tag τον Νίκο Αλιάγα: «Μακάρι να έρθει η στιγμή που θα μπορώ να ξανά παίξω έτσι και να είστε εκεί να σύρετε αυτό το λεβέντικο τσάμικο όπως είχαμε πει».



Ο Νίκος Αλιάγας απάντησε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται: «Θα ξαναπαίξεις και θα είσαι πιο δυνατός. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο όσο και να μας ταρακουνάει. Έχει ο Θεός. Σιδερένιος και rendez-vous σύντομα για ένα ραστ! Σιδερένιος να είσαι παλικάρι».



Ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαρίστησε συγκινημένος τον δημοσιογράφο για τη στήριξη: «Σας ευχαριστώ πολύ για την στήριξη! Με τιμάτε τόσο πολύ… Εύχομαι ολόψυχα όλα τα καλά και να είστε πάντα υγιής».



Instagram

Xάραξε στο δέρμα του τον αγώνα του για τη ζωή

Έναν καθημερινό αγώνα συνεχίζει να δίνει ο Άρης Μουγκοπέτρος λίγους μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Έχει συνεχή επικοινωνία με τους followers του στα social media, ενημερώνοντάς τους για την εξέλιξη της υγείας του. Παράλληλα, μοιράζεται και στιγμές από την καθημερινότητά του μαζί τους.



Όπως αποκάλυψε τον περασμένο Ιούλιο, «χτύπησε» ένα νέο τατουάζ στο χέρι του. Η φράση που επέλεξε να «χαράξει» στο δέρμα του είναι γεμάτη νόημα.



«Νίκησα; Νικήθηκα; Τούτο μονάχα ξέρω: “Είμαι γεμάτος πληγές και στέκομαι όρθιος”»...



Παράλληλα, ο μουσικός ευχαρίστησε δημοσίως τον tattoo artist για τη δουλειά που έκανε με τη φράση: «Ευχαριστώ για όλα αδελφέ».

