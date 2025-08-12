Αιτωλοακαρνανία: «Έφυγαν» καρέκλες και τραπέζια σε πανηγύρι - Φώναζε η Γωγώ Τσαμπά να σταματήσουν

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε σε πανηγύρι στην Αιτωλοακαρνανία την Κυριακή 10 Αυγούστου.

Το πανηγύρι πραγματοποιείτο στα Σιταράλωνα, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο παρευρισκόμενοι πιάστηκαν στα χέρια.

Τραπέζια, καρέκλες και μπουκάλια πετάχτηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, με τη Γωγώ Τσαμπά που τραγουδούσε εκείνη την ώρα να ζητά από όσους ενεπλάκησαν στον καβγά να σταματήσουν, αλλιώς θα σταματούσε και θα έφευγε.

Και άλλα περιστατικά συμπλοκής σε πανηγύρια

Μόλις την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού ξανά στην Αιτωλοακαρνανία. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Κατούνα, στο τέλος πανηγυριού πολίτες που είχαν παρευρεθεί στη γιορτή ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με μέλος της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο ένα πανηγύρι στην Λέσβο είχε πάρει άσχημη τροπή όταν ένας 35χρονος δέχτηκε συνολικά 18 χτυπήματα με μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός του.