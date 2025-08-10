«Το μοιράζομαι για πρώτη φορά μαζί σας» - Η ευχάριστη αποκάλυψη του Άρη Μουγκοπέτρου στο Instgram

Ο Άρης Μουγκοπέτρος βιώνει ίσως την πιο δύσκολη περιπέτεια της ζωής του, μετά τον ακρωτηριασμό του από κροτίδαπου έσκασε στο χέρι του σε γλέντι όπου βρισκόταν το Πάσχα και έπαιζε κλαρίνο, τραυματίζοντας παράλληλα το μάτι του.

Παρόλα αυτά, δεν το βάζει κάτω και υπενθυμίζει συνεχώς στους θαυμαστές του πως θα επανέλθει ακόμη πιο δυνατός. Περιμένει, μάλιστα, την ημέρα που θα καταφθάσουν τα πρόσθετα μέλη του ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος τον επεμβάσεών του και επιστρέψει στην καθημερινότητά του

Μέχρι να συμβεί αυτό, όμως, ο ίδιος αποκάλυψε ένα ακόμη νέο το πρωί της Κυριακής 10 Αυγούστου, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πολύ ευχάριστο για εκείνον, που τον έχει γεμίσει με ενθουσιασμό.

Συγκεκριμένα μέσα από το κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος ανακοίνωσε την συγγραφή ενός αυτοβιογραφικού βιβλίου, στο οποίο θα μιλάει μεταξύ άλλων για το ατύχημα που είχε το Πάσχα. Σύμφωνα με τον ίδιο το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

«Θα ήθελα να σας πω ότι μου λείπετε πάρα πολύ. Είστε συνέχεια στο μυαλό μου, στη σκέψη μου, γιατί αυτό τον μήνα πάντα τον είχα συνδυάσει με εσάς. Αλλά και τώρα μαζί με εσάς είναι. Λίγο διαφορετικά, αλλά είναι μαζί.

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας πως σε λίγο καιρό όλα αυτά που λέμε στα stories, γύρω από τη ζωή μου, αλλά και αυτά που δεν μπορούμε να πούμε στα stories και πάρα πολλά άλλα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, θα συμπεριληφθούν σε ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, πιστεύω, κοντά στον Σεπτέμβριο ή στα μέσα Σεπτέμβρη, κάπου εκεί.

Σε λίγες μέρες θα μάθετε και περισσότερα. Ελπίζω να σας αρέσει και έχουμε να πούμε πολλά γύρω από αυτό. Να είστε όλοι καλά και εύχομαι να περάσετε μία όμορφη Κυριακή. Σας αγαπώ πολύ. Ο Άρης σας».

Δείτε την ανάρτηση: