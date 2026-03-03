Συμπλοκή επιβατών σε λεωφορείο - Του κάρφωσε στυλό στο πρόσωπο

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε σε λεωφορείο της γραμμής Σαρωνίδα–Ελληνικό, με δύο επιβάτες να καταλήγουν κατηγορούμενοι έπειτα από αιματηρή συμπλοκή.

Το επεισόδιο φέρεται να εκτυλίχθηκε στη Γλυφάδα και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σάκη Καράγιωργα και Ηρακλέους, όταν 24χρονος επιτέθηκε με στυλό σε 39χρονο, φερόμενο ως υπήκοο Τυνησίας, με τον οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, αντάλλασσε βρισιές λίγα λεπτά νωρίτερα.

Ο 39χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο, ενώ οι επιβάτες του λεωφορείου παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τη σκηνή.

Βρέθηκε μαχαίρι στην κατοχή του

Η Αστυνομία επενέβη άμεσα στο σημείο και, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, εντοπίστηκε στην κατοχή του 24χρονου, σύμφωνα με τις Αρχές, μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, ενώ και ο 38χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για εξύβριση.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια της συμπλοκής.