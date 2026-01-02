Θεσσαλονίκη: 43χρονος παρενόχλησε 20χρονη σε μπαρ και αυτή τον ξυλοκόπησε μαζί με το σύντροφό της

Σοβαρό επεισόδιο σε μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οδήγησε σε τρεις συλλήψεις τα ξημερώματα της Πέμπτης (1/1) ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Αστυνομικοί του ΑΤ Λευκού Πύργου πέρασαν χειροπέδες σε 43χρονο υπήκοο Αλβανίας, μετά από καταγγελία 20χρονης για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ο άνδρας φέρεται να την άγγιξε παρά τη θέλησή της, ενώ κατηγορείται και για απειλή σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Στο πλαίσιο του ίδιου περιστατικού συνελήφθη και το νεαρό ζευγάρι, καθώς, κατά την αστυνομία, επιτέθηκε στον 43χρονο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες και εξυβρίζοντάς τον.

Σε βάρος όλων σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.