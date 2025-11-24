Εφιάλτης για μαθήτρια προγράμματος Erasmus στον Βόλο - Κατήγγειλε 47χρονο για σεξουαλική παρενόχληση

Σεξουαλική παρενόχληση από τον άνδρα που τη φιλοξενούσε στο σπίτι του στον Βόλο κατήγγειλε ότι δέχθηκε μία ανήλικη μαθήτρια από τις ΗΠΑ, η οποία συμμετείχε σε πρόγραμμα τύπου Erasmus.

Το κορίτσι κατήγγειλε ότι ξύπνησε μέσα στη νύχτα και βρήκε τον 47χρονο οικογενειάρχη που τη φιλοξενούσε να τρίβει το μόριό του στο πέλμα της. Αυτή η καταγγελία μάλιστα οδήγησε τον άνδρα στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Βόλου την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει η δικογραφία που επικαλείται το τοπικό μέσο gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2022. Ο 47χρονος, χήρος και πατέρας μιας ανήλικης, φιλοξενούσε στο σπίτι του μαθήτρια από πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών, ενώ εκείνο το βράδυ προστέθηκε εκτάκτως και ακόμη μία ανήλικη.



Γύρω στις 2 τα ξημερώματα, η δεύτερη κοπέλα, σύμφωνα με την καταγγελία της, ξύπνησε άρρωστη και είδε τον άνδρα να έχει κατεβάσει το παντελόνι και να τρίβει το μόριό του στο πέλμα της. Εκείνος, σύμφωνα με την περιγραφή της, πανικοβλήθηκε, σηκώθηκε απότομα και τη ρώτησε αν είναι καλά.



Το κορίτσι ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα του και τους υπευθύνους του προγράμματος, που έσπευσαν και τη μετέφεραν σε άλλο σπίτι, μαζί με το δεύτερο παιδί. Η υπεύθυνη του προγράμματος κατέθεσε ότι το κορίτσι ήταν «ταραγμένο», ενώ οι γονείς της ανέφεραν πως, παρότι δεν επιθυμούσαν ποινική δίωξη, ζήτησαν να καταγραφεί το περιστατικό στο μητρώο του, όπως προβλέπει η διαδικασία στη δική τους χώρα.



Ο κατηγορούμενος δεν έχει καταθέσει ακόμη στη δίκη που διακόπηκε για τις 4 Δεκεμβρίου 2025.



Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι σκόνταψε σε βαλίτσες και έπεσε στο κρεβάτι και πως όλα τα υπόλοιπα, είναι προϊόν της φαντασίας της ανήλικης. Ο ίδιος δήλωσε ότι, από την καταγγελία της νεαρής, «έχει καταστραφεί» και ότι έχει πληγεί το κύρος του.