«Εφιάλτης» για 21χρονη στον Βόλο: «Με θώπευσε και με ακολουθούσε για να με τρομοκρατήσει»

Στιγμές τρόμου έζησε μια 21χρονη κοπέλα στον Βόλο το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν ένας 58χρονος άρχισε να την παρενοχλεί και να την καταδιώκει στους δρόμους της πόλης.

Το αυτόφωρο δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 58χρονο για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης, αναφέρει το τοπικό μέσο gegonota.news. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης προσέγγισε τη νεαρή γυναίκα με το ποδήλατό του, της έκοψε τη διαδρομή και προχώρησε σε ασελγείς πράξεις.

«Μου έκλεισε τον δρόμο με το ποδήλατο»

Η κατάθεση της 21χρονης στο δικαστήριο ήταν αποκαλυπτική για τον εφιάλτη που βίωσε: «Μου έκλεισε τον δρόμο με το ποδήλατο, κατέβηκε και άρχισε να με ακουμπά σε όλο το σώμα. Στην αρχή με ακολουθούσε μόνο και ρωτούσε το όνομά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κοπέλα, σε κατάσταση πανικού, άρχισε να τρέχει για να ξεφύγει, όμως ο 58χρονος συνέχισε να την καταδιώκει, ενώ όπως περιέγραψε η ίδια, εκείνος γελούσε δυνατά για να την φοβίζει και να την τρομοκρατεί. Η περιπέτειά της έληξε όταν έφτασε στην καφετέρια όπου εργάζεται καλώντας σε βοήθεια. Εκεί, ένας συνάδελφός της κατάφερε να φωτογραφήσει τον δράστη, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του από την αστυνομία.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως απλώς ρώτησε το όνομά της. Μάλιστα, υποστήριξε πως δεν θα μπορούσε να την αγγίξει, καθώς στο ένα χέρι κρατούσε το ποδήλατο και στο άλλο τον σκύλο του.

Τελικά, με πρόταση της εισαγγελέως, ο 58χρονος απαλλάχθηκε από την κατηγορία της παράνομης κατακράτησης, αλλά κρίθηκε ένοχος για την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με θωπεία σε διάφορα σημεία του σώματος της κοπέλας.