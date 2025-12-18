Ρόδος: Καταδικάστηκε δάσκαλος καράτε για ασέλγεια σε δύο ανήλικες - Η παρενόχληση στα αποδυτήρια

Ένοχος χωρίς ελαφρυντικά κρίθηκε ένας 59χρονος δάσκαλος καράτε στη Ρόδο, με την κατηγορία ότι προχώρησε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών.

Συγκεκριμένα, το πρώτο περιστατικό συνέβη το 2024 όταν μία 15χρονη μαθήτρια του καράτε κατήγγειλε ότι ο δάσκαλος μπήκε στα αποδυτήρια της σχολής, την αγκάλιασε και τη φίλησε στο κεφάλι και στο στήθος.

Στη συνέχεια, τον 59χρονο κατήγγειλε και μία 16χρονη κοπέλα, κατηγορώντας τον άνδρα ότι την άγγιξε στο στήθος και τη φίλησε στο στόμα. Παρόμοια καταγγελία υπήρξε και από τρίτη ανήλικη, για την οποία δεν υπήρξε καταδίκη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, κατά την καταγγελία της 15χρονοης μαθήτριας στο αστυνομικό τμήμα, η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου και περιέγραψε πράξη χωρίς συναίνεση που της προκάλεσε φόβο και αμηχανία, ενώ στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μάθημα αναφέροντας έντονη δυσφορία.

Η μητέρα κατέθεσε ότι η κόρη της παρακολουθούσε μαθήματα καράτε με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτή επί 5,5 χρόνια και περιέγραψε αλλαγή συμπεριφοράς του στις τελευταίες 6 προπονήσεις με αναφορές στη σεξουαλική του ζωή και ερωτήσεις προς την ανήλικη.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου υποστήριξε ότι ο 59χρονος ουδέποτε άγγιξε ή φίλησε την 15χρονη και ότι τη συγκεκριμένη ώρα βρισκόταν στην είσοδο της σχολής, ενώ επικαλέστηκε την παρουσία άλλων μαθητών ως μάρτυρες υποστηρίζοντας ότι οι συμπεριφορές παρερμηνεύθηκαν σε περιβάλλον άθλησης με έντονη ανθρώπινη αλληλεπίδραση, ισχυρισμοί που ωστόσο φαίνεται ότι δεν έπεισαν το δικαστήριο.

Στον 59χρονο επιβλήθηκε τελικά συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα.