Θεσσαλονίκη: 55χρονη κατηγορείται ότι βίαζε τον ανήλικο γιο της οικιακής βοηθού της

Δικογραφία σε βάρος 55χρονης για τα αδικήματα του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας. Όπως αναφέρεται, η 55χρονη φέρεται να προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος, ηλικίας σήμερα 18 ετών, από όταν εκείνος ήταν 9 ετών έως και τον Μάιο του 2025.

Κατά την ίδια καταγγελία, η κατηγορούμενη φέρεται να εκμεταλλευόταν την απουσία της μητέρας του ανήλικου, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, ενώ μητέρα και γιος διέμεναν μαζί στην οικία της 55χρονης, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της 55χρονης θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.