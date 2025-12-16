Θεσσαλονίκη: Έβαλε ψεύτικες πινακίδες σε ΙΧ - Μια σύλληψη

Στη σύλληψη μιας 40χρονης γυναίκας οδηγού η οποία οδηγούσε χωρίς νόμιμες πινακίδες προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη χθες το απόγευμα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας είχαν αφαιρεθεί από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ωστόσο η γυναίκα τοποθέτησε άλλες όμοιες πινακίδες οι οποίες δεν της είχαν χορηγηθεί νόμιμα.

