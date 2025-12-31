Σοβαρή καταγγελία για 13χρονη: Δύο ανήλικοι προσπάθησαν να την βιάσουν αφού της έδωσαν χασίς

Τον τρόμο φέρεται να έζησαν δύο ανήλικα κορίτσια στα χέρια δύο ανήλικων Αιγυπτίων στην Αττική, όταν τις παρέσυραν σε σπίτι και μάλιστα - καταγγέλλεται ότι - έδωσαν στη μία ανήλικη ναρκωτικά με σκοπό να την βιάσουν.

Σύμφωνα με την καταγγελία μιας 13χρονης, που έγινε την Τρίτη (30/12), η ίδια και μία 15χρονη φίλη της μετέβησαν στο σπίτι του ενός από τους δύο φερόμενους δράστες. Οι δύο Αιγύπτιοι, φέρεται τότε να χορήγησαν στην 13χρονη κάποια ναρκωτική ουσία που έμοιαζε με χασίς με σκοπό να την κακοποιήσουν σεξουαλικά.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία για απόπειρα βιασμού κατά συναυτουργία.