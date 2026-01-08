Ηράκλειο: Σύλληψη γονιών μετά από καταγγελία σοκ του γιου για βιασμούς - Η μία κόρη έμεινε έγκυος

Μία φρικιαστική υπόθεση ήρθε στο φως από τη σύλληψη ενός ζευγαριού από χωριό της Μεσσαράς, μετά από καταγγελία σε βάρος του πατέρα για βιασμό κατ' εξακολούθηση της 22χρονης κόρης της οικογένειας αλλά και της 15χρονης, δύο δηλαδή εκ των πέντε παιδιών.



Η μεγαλύτερη κόρη φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης και βάσει της καταγγελίας, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι από τον βιασμό έμεινε έγκυος και το παιδί δόθηκε για υιοθεσία στη βόρεια Ελλάδα.



Την καταγγελία φέρεται να έκανε στις Αρχές ο γιος της οικογένειας, που διαμένει στο Λασίθι. Ο πατέρας αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, ενώ κατηγορίες για ενδοοικογενειακές απειλές και σωματικές βλάβες αντιμετωπίζει και η μητέρα.

Ο πατέρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Ως προς τη μητέρα, η δικογραφία διαχωρίστηκε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.



Και οι δύο γονείς, που οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, αρνούνται τις κατηγορίες, με τον πατέρα να δηλώνει ότι θέλει να δώσει DNA προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητά του σε σχέση και με το παιδί που φέρεται να έχει γεννηθεί ως αποτέλεσμα βιασμού και να έχει δοθεί για υιοθεσία.

Σε ό,τι αφορά τη μικρότερη κόρη, ο ισχυρισμός που προβάλλεται από τους κατηγορούμενους, είναι ότι έφτασε στο σημείο να καταγγέλλει τέτοια πράγματα, επειδή θέλει να παντρευτεί και δεν την αφήνουν ο πατέρας και η μητέρα της.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τη συγκεκριμένη οικογένεια και ειδικότερα την κόρη που φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης, παρακολουθεί εδώ και καιρό η Κοινωνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου.