Η ώρα της απολογίας για τη μητέρα από τη Μεσαρά - Κατηγορείται για κακοποίηση των παιδιών της

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η είδηση για τους γονείς στη Μεσαρά της Κρήτης, που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για τον βιασμό και την κακοποίηση των παιδιών τους.

Το περιστατικό έγινε γνωστό την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, οπότε μητέρα και πατέρας πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, για την άσκηση ποινικών διώξεων από τον Εισαγγελέα, ενώ έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να απολογηθούν σήμερα, Παρασκευή 9 και τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία των τριών παιδιών της οικογένειας, όπως αναφέρει το creta24.gr, ο πατέρας φέρεται να βίαζε από το 2024 έως τα τέλη του 2025 την 23χρονη κόρη του με νοητική υστέρηση, καθώς και την 14χρονη αδελφή της. Στην καταγγελία προχώρησαν τα δύο κορίτσια της οικογένειας που παρουσιάζονται ως θύματα, καθώς και ο αδελφός τους.

Αρνούνται τα πάντα οι γονείς

Ο πατέρας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του βιασμού κατ’ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακών σωματικών βλαβών και απειλών, καθώς και γενετήσιων πράξεων σε ανήλικο, ενώ η μητέρα για το αδίκημα της σωματικής βίας στα παιδιά.

Το ζευγάρι αρνείται τις κατηγορίες, με τους δικηγόρους μάλιστα να υποστηρίζουν πως υπάρχουν στοιχεία και μαρτυρίες που θα αποδείξουν την αθωότητά τους.

«Οι κατηγορίες στερούνται οποιουδήποτε αποδεικτικού ερείσματος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Κάρτσωνας, δικηγόρος του ζευγαριού. «Έχουμε συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα, ώστε να αποδείξουμε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα», ανέφερε ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηδάκης που επίσης εκπροσωπεί το ζευγάρι.