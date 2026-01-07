Διακόπηκε η δίκη για τον αστυνομικό της Βουλής: Στο εδώλιο οι δύο γονείς για βιασμό των παιδιών τους

Για τις 3 Φεβρουαρίου 2026 διεκόπη η δίκη του αστυνομικού της Βουλής, η οποία ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Στο εδώλιο κάθονται ο 46χρονος πρώην αστυνομικός που υπηρετούσε στην Βουλή, ο οποίος ήταν παρών σήμερα στο δικαστήριο.

Κατηγορούμενη είναι και η 35χρονη σύζυγός του, επίσης πρώην αστυνομικός, που ήταν απούσα από το εδώλιο, εκπροσωπούμενη από τον δικηγόρο της.

Οι δύο σύζυγοι είναι αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και ακραία ενδοοικογενειακή βία.

Το ζευγάρι κατηγορείται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος από την αρχή αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι όσα υποστήριξαν τα παιδιά σε βάρος του ήταν προϊόν χειραγώγησης από την μητέρα.

Η 35χρονη σύζυγος φέρεται να έχει περιγράψει την συμμετοχή της σε σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της, ισχυριζόμενη ωστόσο ότι συμμετείχε υπό καθεστώς φόβου εξαιτίας απειλών και σκληρής κακοποίησης της από τον συγκατηγορούμενό της.

Η δίκη διακόπηκε στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης, ο οποίος δήλωσε πρόβλημα ασθένειας.