Υπόθεση κακοποίησης στη Μεσσαρά: «Μας περιέγραψαν σημεία και τέρατα» λέει η νύφη για τις 2 αδερφές

Οι δύο αδελφές στη Μεσσαρά, που φέρονται να έχουν υποστεί κακοποίηση από τον πατέρα τους, αρνούνται να επιστρέψουν (υπό τις παρούσες συνθήκες) στο σπίτι της οικογένειας. «Θέλουμε να μείνουμε με τον αδερφό μας» λένε τόσο η 24χρονη όσο και 15χρονη μετά την τροπή που πήρε η υπόθεση.

Τόσο ο αδερφός τους όσο και η νύφη τους δέχονται καταιγισμό πυρών από τους συγγενείς των κατηγορούμενων γονιών που συνελήφθησαν μετά τις καταγγελίες των δύο κοριτσιών ότι ο 54χρονος πατέρας τις βίαζε και μάλιστα η μεγαλύτερη έμεινε έγκυος και γέννησε τον περασμένο Ιούλιο σε δημόσιο νοσοκομείο (το βρέφος φέρεται να δόθηκε για υιοθεσία). Τότε είχε ειπωθεί ότι η εγκυμοσύνη προέκυψε όταν η 24χρονη κακοποιήθηκε σεξουαλικά από Πακιστανό.

Η νύφη των δύο κοριτσιών επικοινώνησε με το Cretalive.gr, θέλοντας, όπως είπε, να αποκαταστήσει την αλήθεια και να «αναχαιτίσει» τη λάσπη που εκτοξεύουν σε βάρος της ίδιας και του συζύγου της με αφορμή τα όσα έχουν καταγγελθεί. «Προσπαθούν να πλήξουν την τιμή και την υπόληψη μας για να μας εμφανίσουν ως αναξιόπιστους. Δεν έχουμε καμία σκοπιμότητα, ούτε οικονομικό κίνητρο, όπως λένε για τις συντάξεις και τα επιδόματα. Και καλό είναι να αφήσουν τη δική μου οικογένεια έξω από τις λάσπες που εκτοξεύουν».

Τι είπαν τα δύο κορίτσια

Όπως περιγράφει, έκαναν αυτό που έπρεπε με γνώμονα την προστασία των δύο κοριτσιών. Πήγαν στην Αστυνομία και κατέθεσαν όσα τους είπαν. «Τα κορίτσια ήρθαν στο σπίτι μας για τις γιορτές. Όταν πήρε η μητέρα τους να τα ετοιμάσουμε για να γυρίσουν πίσω, εκείνα αντέδρασαν. Άρχισαν να κλαίνε. Δε ήθελαν να γυρίσουν. Παραξενευτήκαμε. Τότε ρωτήσαμε επίμονα για ποιο λόγο δεν ήθελαν να γυρίσουν στο σπίτι τους. Και τότε μας περιέγραψαν σημεία και τέρατα. Και τα δύο κορίτσια μας είπαν ότι τα κακοποιούσε σεξουαλικά ο πατέρας, χωριστά, όταν απουσίαζε η μητέρα τους στη δουλειά. Μας είπαν ακόμα ότι για την εγκυμοσύνη της μεγάλης δεν ήταν υπαίτιος κάποιος Πακιστανός, όπως είχε ειπωθεί τότε. Μας είπε ότι ο πατέρας την απείλησε και το είπε».



Η ίδια ανέφερε στο Cretalive.gr ότι εκείνη ανακάλυψε την εγκυμοσύνη της 24χρονης, ένα μήνα πριν γεννήσει. Η μικρή είπε στη νύφη της μέσω βιντεοκλήσης ότι η μεγάλη αδερφή δεν είχε περίοδο και ότι είχε μεγαλώσει η κοιλιά της. «Πήγα στο χωριό, την είδα και κατάλαβα αμέσως ότι ήταν έγκυος. Η πεθερά μου έκανε ότι αιφνιδιάστηκε. Το ίδιο και ο πεθερός μου. Είχε πεταχτεί από το κρεβάτι και είχε χλωμιάσει».



Καταγγέλλει ακόμα ότι στο σπίτι των πεθερικών της υπήρχε βία και ότι ακόμα και η πεθερά της «έτρωγε ξύλο κάποιες φορές από τον 54χρονο». «Εγώ και ο σύζυγος μου δεν θέλουμε να πάνε τα παιδιά σε κάποιο ίδρυμα, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Νοιαζόμαστε. Ο άνδρας μου ούτε τρελός είναι, ούτε ναρκομανής, όπως λένε, ούτε κάθαρμα. Έχει άσχημα παιδικά βιώματα σε αυτό το σπίτι. Όμως νοιάζεται για τις αδερφές του».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας, τα δύο κορίτσια είναι μπροστά. Και μάλιστα πολλές φορές πετάγονταν για να συμπληρώσουν τα λεγόμενα της νύφης τους. «Δεν θέλουμε να γυρίσουμε εκεί» φώναζαν. Όσο για τα μηνύματα της 15χρονης στη μητέρα τους, πράγματι εστάλησαν. «Το έκανε γιατί νοιάζεται για τη μαμά τους και δεν θέλει να τη δει φυλακή».



Ελεύθερη η μητέρα

Υπενθυμίζεται ότι στη σύλληψη ενός 54χρονου και μιας 42χρονης (η οποία το απόγευμα αφέθηκε ελεύθερη) σε περιοχή της Μεσαράς στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, μετά από καταγγελία ότι κακοποιούσαν τα παιδιά τους, ασκώντας τους και σεξουαλική βία.

Λίγες ώρες αφ’ ότου αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, η 42χρονη μητέρα επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας, στη Μεσσαρά, και φέρεται να βρίσκεται σε άθλια ψυχολογική κατάσταση καθώς αδυνατεί να πιστέψει ότι τα ίδια τα παιδιά της έφθασαν στο σημείο, όπως υποστηρίζεται, να καταγγείλουν τόσο αποτρόπαια πράγματα.

Συγγενείς που βρίσκονται στο πλευρό της, σε επικοινωνία με το Cretalive.gr, ανέφεραν ότι υπάρχουν μηνύματα στο κινητό της μητέρας που εστάλησαν από συγκεκριμένο πρόσωπο πριν από κάποιους μήνες και την προειδοποιούσαν ότι θα τους καταστρέψουν.

Όσον αφορά στον 54χρονο πατέρα, ο οποίος απολογείται τη Δευτέρα, υποστηρίζουν ότι η εξέταση DNA είναι πλέον μονόδρομος για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να καταρριφθούν τα όσα τρομερά καταγγέλλονται, ότι βίασε δηλαδή την ίδια του την κόρη με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος και να γεννήσει τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 54χρονος πατέρας κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με τις δύο κόρες του, κατά το χρονικό διάστημα από το 2024 μέχρι και τις 24-12-2025. Η καταγγελία φέρεται να έγινε από συγγενικό πρόσωπο, που ανέφερε ότι και από την πλευρά της μητέρας ασκούνταν σωματική βία. Τα δύο κορίτσια με εισαγγελική παραγγελία παρελήφθησαν από τον μεγαλύτερης ηλικίας αδελφό τους, που διαμένει σε περιοχή του Λασιθίου.