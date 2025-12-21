Ρόδος: Στο σκαμνί πατριός που ασέλγησε στην 13χρονη κόρη της συντρόφου του

Στις αρχές του 2026 θα εκδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω, ο 39χρονος που κατηγορείται από τη σύζυγό του, ότι ασελγούσε στην 13χρονη κόρη της που είχε αποκτήσει από προηγούμενο γάμο της για χρονικό διάστημα τριών ετών!



Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα Rodiaki, ο 39χρονος κατηγορείται για τρία πολύ σοβαρά αδικήματα, τα οποία ωστόσο ο ίδιος αρνείται. Ο 39χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέος για την υπόθεση αναμένεται στις 12 Ιανουαρίου να καθίσει στο εδώλιο και να δικαστεί για:



Βιασμό κατ’ εξακολούθηση

Κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη κατ’ εξακολούθηση με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από πρόσωπο που συνοικεί με την ανήλικη

Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση με παθόντα πριν και μετά την συμπλήρωση του 12ου έτους.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης έπειτα από την καταγγελία που έκανε στην Αστυνομία η 45χρονη σύζυγός του στις 28 Απριλίου 2025.



Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, στις αρχές Μαΐου 2025 κλήθηκε η ανήλικη κοπέλα να καταθέσει, παρουσία παιδοψυχολόγου, για τα όσα φέρεται να τις έκανε ο 39χρονος πατριός της από την ηλικία των 10 ετών της έως και το διάστημα που φέρεται να μίλησε στη μητέρα της και έγινε η καταγγελία.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ανήλικη κοπέλα φέρεται να έχει γνωστοποιήσει στη μητέρα της πως ο πατριός της ασελγούσε σε βάρος της από την ηλικία των 10 ετών, χωρίς ωστόσο, η ίδια αρχικά να μπορεί να αντιληφθεί όλα αυτά που της έκανε.



Την ίδια ώρα, η πλευρά του 39χρονου δια των δικηγόρων του προέβη στον διορισμό ιατροδικαστή και τεχνικού συμβούλου για την υπόθεση. Ο πατριός κλήθηκε στις 26 Μαΐου 2025 να καταθέσει ενώπιον των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργούνταν, προκειμένου να εκφράσει και τη δική άποψη για τα όσα καταγγέλλονται σε βάρος του.

Τα είχε αρνηθεί όλα



Ο 39χρονος στην κατάθεσή του, είχε αρνηθεί τα όσο του καταλογίζονταν και είχε αντικρούσει με επιχειρήματα όλες τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες που έχουν δοθεί για την υπόθεση.



Το ίδιο έκανε και στις 21 Ιουλίου 2025 οπότε και ο 39χρονος απολογήθηκε στον ανακριτή Ρόδου, αρνούμενος για ακόμη μία φορά τα όσα του καταλογίζονται και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπήρξε διαφωνία μεταξύ Εισαγγελέα και ανακριτή, και έτσι αφέθηκε ελεύθερος έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου.



Ειδικότερα, η αρμόδια Εισαγγελέας είχε ζητήσει την προφυλάκιση του 39χρονου ενώ ο κύριος ανακριτής να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τη διαφωνία αυτή, κλήθηκε να «λύσει» το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου, το οποίο λίγες ημέρες αργότερα με βούλευμά του, αποφάσισε ο 39χρονος να κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Ο 39χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της 29ης Ιουλίου, συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου και οδηγήθηκε στη φυλακή.