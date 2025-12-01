Τραγωδία 19χρονου Ραφαήλ: ψάχνουν σε επίπεδο χωρών ΝΑΤΟ για το «ιστορικό» της μοιραίας παρτίδας

Έρευνα σε επίπεδο χωρών ΝΑΤΟ διενεργείται τα τελευταία 24ωρα για το «ιστορικό» του αριθμού παρτίδας (lot) στην οποία ανήκε η μοιραία αμυντική χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη και τραυμάτισε βαριά τον 39χρονο επιλοχία, στο Πεδίο Βολής Ρόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεση μας αναζητούνται στοιχεία για το εάν η συγκεκριμένη παρτίδα έχει «δώσει» και άλλα συμβάντα στο παρελθόν.

