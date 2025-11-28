Οδύνη στην κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ στο Τυμπάκι - «Αντίο» με λευκά τριαντάφυλλα

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που σκοτώθηκε σε πεδίο βολής στη Ρόδο. Η κηδεία τελείται στον τόπο καταγωγής του, το Τυμπάκι Ηρακλείου και στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου, όπου από νωρίς το πρωί βρέθηκαν άνθρωποι που τον γνώριζαν για να του πουν το τελευταίο αντίο. Πολλοί κρατούν ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Το παρών δίνουν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, ο Διοικητής 44 Στρατιωτικής Διοικήσεων, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Επικήδειο θα εκφωνήσει ο ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ όπου υπηρετούσε ο 19χρονος οπλίτης.

Έξω από τον Ιερό Ναό βρίσκεται στρατιωτικό άγημα για την απόδοση τιμών στον 19χρονο Ραφαήλ.



Στεφάνι έχουν αποστείλει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.

Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου -τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ- θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.