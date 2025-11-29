Με τον εθνικό ύμνο έξω από τη Βουλή έκλεισαν την κινητοποίησή τους οι στρατιωτικοί

Πανελλαδική συγκέντρωση πραγματοποίησαν απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί, με τη συμμετοχή δεκάδων Ενώσεων στρατιωτικών από όλη την Ελλάδα.

Οι στρατιωτικοί συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή. Οι διαμαρτυρόμενοι κράτησαν ενός λεπτού σιγή έξω από τη Βουλή και ολοκλήρωσαν την διαμαρτυρία ψέλνοντας τον εθνικό ύμνο.

Οι στρατιωτικοί αντιδρούν στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας το οποίο όπως αναφέρουν απαξιώνει τους υπαξιωματικούς.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας.

Φωτογραφίες από την κινητοποίηση

