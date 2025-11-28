Ρόδος: Το σημείο που έγινε η φονική έκρηξη - Σε λίγες ώρες το τελευταίο «αντίο» στον 19χρονο Ραφαήλ

Η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, τον επαγγελματία οπλίτη που σκοτώθηκε το πρωί της Τετάρτης όταν χειροβομβίδα εξερράγη στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο, κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, γράφεται σήμερα (28/11) στο Τυμπάκι, καθώς συγγενείς, φίλοι και όλη η τοπική κοινωνία θα πουν το τελευταίο αντίο. Η κηδεία του 19χρονου θα γινει στις 11.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου. Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο πένθος.

Την ίδια ώρα, oι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στη Ρόδο βρίσκεται εγκεκριμένος βαλλιστικός πραγματογνώμονας και πυροτεχνουργός, προκειμένου να διασφαλίσουν, ότι όλα τα ευρήματα θα εξεταστούν με απόλυτη ακρίβεια και διαφάνεια. Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος τόσο για λόγους ασφαλείας (βάσει πρωτοκόλλου) όσο και για λόγους εξερεύνησης.

Πρόκειται για τον χώρο που παρουσιάζει η παρακάτω φωτογραφία, την οποία εξασφάλισε το Cretalive.gr . Στον τόπο της τραγωδίας παραμένουν τα δύο στρατιωτικά οχήματα μπροστά από τα οποία σημειώθηκε η φονική έκρηξη. Στο ένα απ’ αυτά, σε μία «Καναδέζα» είναι φορτωμένα τα κουτιά με τις χειροβομβίδες.

Επίσης θα εξεταστεί η ημερομηνία παραγωγής της χειροβομβίδας, η παρτίδα αλλά και άλλα στοιχεία, σε μια προσπάθεια να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες που στοίχισαν τη ζωή του 19χρονου Ραφαήλ, στη διάρκεια της εκπαιδευτικής άσκησης, από την οποία τραυματίστηκε επίσης σοβαρά ο 39χρονος επιλοχίας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας.

«Μπαμπά αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες»

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης, λίγο μετά τις 15:00, έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 μεταφέροντας τη σορό του άτυχου στρατιώτη. Μαζί του επέστρεψε και ο πατέρας του, που είχε μεταβεί στη Ρόδο για να συνοδεύσει το παιδί του πίσω στο σπίτι του.

Ο Μάνος Γαλυφιανάκης μίλησε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν έξω από το σπίτι του στο Τυμπάκι αναφέροντας «Εμένα με ενδιαφέρει που το παιδί μου έφυγε χαρούμενο, τον είδα, κούκλος ήταν, έτσι θα τον θυμάμαι. Είμαι μπορώ να πω "χαρούμενος" γιατί το παιδί μου γιατί πριν φύγω την Τρίτη, μου είπε με ένα χαμόγελο: "Μπαμπά αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες". Τον ρώτησα "θα ρίξεις και εσύ;". "Σιγά μη χάσω το πανηγύρι" μου είπε, ήταν πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος».

Οι έρευνες συνεχίζονται με τον κ. Γαλυφιανάκη να γνωρίζει πως τα πορίσματα για τα αίτια της τραγωδίας θα χρειαστούν χρόνο. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μάθει την αλήθεια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες «χάθηκε» το παιδί του.

«Αυτό που θέλω να πω, κυρίως στους πολιτικούς, και δεν θέλω αυτό να το εκμεταλλευτούν πράσινοι κόκκινοι κίτρινοι ροζ. Η πολιτική ηγεσία να κοιτάξει, καλά τα αεροπλάνα, οι φρεγάτες, τα υποβρύχια, αλλά αυτά όλα τα χειρίζονται άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουν ανάγκες. Να κοιτάξουν πρώτα τους ανθρώπους και μετά όλα τα υπόλοιπα».

Δίπλα του νιώθει όλη την χώρα και από αυτό αντλεί δύναμη. «Ευχαριστώ όλους για την συμπαράσταση, όχι μόνο από το Τυμπάκι και την Κρήτη. Έχω μηνύματα από παντού, από όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε.

Τέλος ευχαρίστησε τον στρατηγό και τον διοικητή της μονάδας στη Ρόδο, που όπως είπε ήταν δίπλα μου από την πρώτη στιγμή.

Το χρονικό της τραγωδίας στο πεδίο βολής Αφάντου

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ρίψης χειροβομβίδων. Πριν την άσκηση είχε πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος έλεγχος από πυροτεχνουργούς, όπως προβλέπεται.

Τον έλεγχο είχαν αναλάβει ο 39χρονος επιλοχίας, έμπειρος πυροτεχνουργός με 20 χρόνια υπηρεσίας – εκ των οποίων τα πέντε στη Ρόδο – και ένας 19χρονος ΕΠΟΠ που είχε μόλις τοποθετηθεί στη Μονάδα Υλικού Πολέμου. Ο νεαρός στρατιωτικός είχε ολοκληρώσει πρόσφατα το «Σχολείο Μαχητή» στον Αυλώνα και στη συνέχεια την εξειδικευμένη εκπαίδευση πυροτεχνουργών στο ΚΕΥΠ Λαμίας.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο σοβαρός τραυματισμός και ο ακρωτηριασμός του 39χρονου στο δεξί χέρι δείχνουν ότι πιθανότατα κρατούσε τη χειροβομβίδα τη στιγμή που εξερράγη. Ο 19χρονος βρισκόταν πολύ κοντά του, σχεδόν μέσα στη θραυσματική δέσμη, με αποτέλεσμα να δεχθεί τα περισσότερα θραύσματα και να χάσει τη ζωή του ακαριαία.