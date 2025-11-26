Σοκ στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιωτικός από έκρηξη σε πεδίο βολής - Στο νοσοκομείο άλλος ένας

Τραγωδία στο νησί της Ρόδου, με έναν 19χρονο στρατιωτικό να χάνει τη ζωή του, μετά από δυστύχημα που συνέβη σε πεδίο βολής.



Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο πεδίο βολής που βρίσκεται στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν οι δύο πυροτεχνουργοί που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ελέγχου των πυρομαχικών, όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Στην ίδια έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας ακόμα στρατιωτικός.

Αυτή την ώρα, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή το δεύτερο άτομο.

Για το θλιβερό και τραγικό αυτό περιστατικό που για ακόμα μια φορά βυθίζει στο πένθος το νησί της Ρόδου, ενημερώθηκε άμεσα το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ και διατάχθηκε σχετική έρευνα.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για την τραγωδία στη Ρόδο

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».