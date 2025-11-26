«Ήταν χαρούμενος, μιλήσαμε το πρωί»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη που σκοτώθηκε

Μαχαιριά στην... καρδιά είναι τα λόγια του πατέρα του άτυχου 19χρονου στρατιώτη ΕΠΟΠ που έχασε τη ζωή του από έκρηξη χειροβομβίδας το πρωί της Τετάρτης (26/11) στη Ρόδο.

Ο πατέρας του, που είναι λιμενικός, συγκλόνισε με τα λόγια του, λίγες ώρες μετά την τραγωδία που συνέβη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας του στρατού, στο νησί των Δωδεκανήσων.

«Το παιδί δυστυχώς "έφυγε". Ήταν μία άσκηση να κάνει ο γιος μου το πρωί και από ό,τι μου είπανε μία χειροβομβίδα εξερράγη, πήγανε να την δούνε με έναν άλλο πυροτεχνουργό και ο γιος μου ήταν καινούργιος, δεύτερη μέρα πήγε στη μονάδα εκεί πέρα, δεύτερη μέρα» είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, μιλώντας στο Μega, ανέφερε: «Χθες έφυγα και εγώ από τη Ρόδο και θα ξαναπάω να τον φέρω τώρα στην "κούτα". Καινούργιος ήτανε, πήγαινε για εκπαίδευση, ήταν χαρούμενος, το πρωί είχαμε μιλήσει και ήταν χαρούμενος, 19 χρόνων. Ίδια ηλικία με τον ξάδερφό του. Έχει κι αυτός θέματα σοβαρά. Τουλάχιστον να σωθεί αυτό το παλικάρι».

Το χρονικό της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Δύο άτομα που υπηρετούσαν ως πυροτεχνουργοί, ο 19χρονος και ένας 39χρονος, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου. Ο 19χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο ενώ ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος υπηρετούσε ως πυροτεχνουργός, τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε στο δεξί του χέρι, με τα σκάγια της χειροβομβίδας να βρίσκονται σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και το κεφάλι.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του flash.gr, ο τραυματίας μεταφέρεται από τη Ρόδο στην Αθήνα. Είναι διασωληνωμένος και θα νοσηλευθεί στη ΜΕΘ του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου.