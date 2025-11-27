Ρόδος: Τα νέα στοιχεία για τον τραγικό θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ - Συγκινούν οι μαντινάδες του πατέρα

Στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών του Στρατού Ξηράς έχουν τεθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα στην Αφάντου στη Ρόδο που είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 39χρονου επιλοχία.

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα εκτιμάται ότι το δυστύχημα συνέβη όταν οι δυο στρατιωτικοί άνοιξαν το κυτίο όπου βρίσκονταν οι χειροβομβίδες. Κατά την εκτίμηση των πυροτεχνουργών του Στρατού πιθανότατα να είχε απασφαλιστεί η περόνη από την επίμαχη χειροβομβίδα, που πυροδοτήθηκε το δευτερόλεπτο που οι δυο στρατιωτικοί άνοιξαν το καπάκι.

«Κατά την αποσφράγιση του κυτίου μεταφοράς με τις χειροβομβίδες φέρεται να αποσυνδέθηκε η περόνη της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαρύτατα τον 39χρονο επιλοχία στη Ρόδο», φέρεται να είναι η πληροφόρηση που έχει η οικογένεια του νεκρού σύμφωνα με το cretalive.

Θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα

Οι έρευνες συνεχίζονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όλα τα στοιχεία μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε ατύχημα, όμως και πάλι θα αξιολογηθούν και θα σταθμιστούν όλες οι πτυχές και όλες οι παράμετροι.

Πάντως, ο δικηγόρος της οικογένειας, κ. Γιώργος Κοκοσάλης, σε επικοινωνία με το Cretalive.gr υπογράμμισε ότι από την πλευρά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και του Στρατού υπάρχει συνεχής ροή πληροφόρησης και μετέφερε την αίσθηση του ότι υπάρχει σαφής πρόθεση και από μέρους τους για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, χωρίς την παραμικρή σκιά.

Σημαντική σε κάθε περίπτωση αναμένεται να είναι και η μαρτυρία του 39χρονου επιλοχία, ο οποίος εκτιμάται ότι θα διαφύγει τον κίνδυνο ζωής, αν και, δυστυχώς, υπάρχει ο ακρωτηριασμός στο χέρι.

Η σορός του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη θα μεταφερθεί στην Κρήτη με C-130 σήμερα το μεσημέρι, ενώ η κηδεία του θα γίνει αύριο Παρασκευή. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.

Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου

Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, λιμενάρχης του Κόκκινου Πύργου, Μάνος Γαλυφιανάκης είναι απαρηγόρητος από την στιγμή που έμαθε την τραγική κατάληξη του γιου του. Με δυο μαντινάδες που ανάρτησε στη σελίδα του στο facebook ο τραγικός πατέρας αποχαιρέτησε τον Ραφαήλ.

Σε άλλη, χθεσινή ανάρτηση δημοσίευσε το κηδειόσημο του γιου του:

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω

του γάμου σου αγάπη μου

Να χω χαρές να κάνω…

Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλά δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….»

Η τοπική κοινωνία του Τυμπακίου είναι παγωμένη. συγγενείς και φίλοι αδυνατούν να πιστέψουν ότι ο 19χρονος, που είχε όλη τη ζωή μπροστά του, έχασε τη ζωή του τόσο ξαφνικά και με τόσο τραγικό τρόπο.

Μόλις δύο ημέρες στο στρατόπεδο της Ρόδου ο 19χρονος

Ο Ραφαήλ, που μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε κλείσει τα 19 του χρόνια βρήκε ακαριαίο θάνατο όταν στο πλαίσιο άσκησης εκπαίδευσης εξερράγη χειροβομβίδα.

Ο 19χρονος, με καταγωγή από το Τυμπάκι, είχε αποφασίσει να γίνει Επαγγελματίας Οπλίτης και έτσι μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας και την βασική του εκπαίδευση στη Λαμία, τοποθετήθηκε στη Ρόδο.

Βρισκόταν στο στρατόπεδο μόλις δύο ημέρες, ενώ η μοιραία άσκηση φέρεται να ήταν η πρώτη του στη νέα μονάδα.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 28 Νοεμβρίου για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια βολών στη Ρόδο.

Η έρευνα που διέταξε το ΓΕΕΘΑ για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό που οδήγησε σε πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας.