Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση Δένδια για τον 19χρονο ΕΠΟΠ στρατιώτη στη Ρόδο

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΕΘΑ το τριήμερο πένθος ξεκινά από σήμερα (26/11/2025) και θα περατωθεί την Παρασκευή (28/11/2025).

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκειά του, η σημαία κυματίζει μεσίστια σε όλα τα δημόσια κτίρια ενώ αναστέλλονται τυχόν εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις.

Η τραγωδία στο νησί της Ρόδου με τον νεκρό ΕΠΟΠ και έναν ακόμη τραυματία στρατιωτικό, σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης το πεδίο βολής που βρίσκεται στην περιοχή Αφάντου. Σύμφωνα με πληροφορίες από στρατιωτικές πηγές, δόθηκε εντολή ο τραυματίας να μεταφερθεί από τη Ρόδο στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία στη ΜΕΘ του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση.

Για το τραγικό συμβάν, ο Νίκος Δένδιας έκανε την ακόλουθη δήλωση στο Χ: «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα».

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για το περιστατικό:

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».