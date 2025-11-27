«Τώρα μόνο ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει» λέει ο πατέρας του Ραφαήλ - Απαντήσεις ζητά η οικογένεια

Βαθύτατη θλίψη επικρατεί στο Τυμπάκι Ηρακλείου, τόπο καταγωγής του 19χρονου Ραφαήλ, που σκοτώθηκε στο πεδίο βολής στη Ρόδο, μετά από έκρηξη χειροβομβίδας.



Η τραγωδία στην εκπαιδευτική άσκηση στο 6ο Ειδικό Τάγμα Εθνικής Εφεδρείας σημειώθηκε τη δεύτερη ημέρα του νεαρού στη μονάδα ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠΟΠ). Την ίδια στιγμή, ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας Μ. Β., που τραυματίστηκε στην ίδια άσκηση, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από ακρωτηριασμό άνω άκρου και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα. Ο 39χρονος είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

«Αυτό που μας νοιάζει τώρα είναι να έρθει το παιδί μου, ακόμη κι έτσι, πίσω σπίτι του»

Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, σύμφωνα με το neakriti.gr, ανέφερε: «Εμένα το παιδί μου έφυγε. Τώρα, μόνο ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». «Ήταν μόλις η δεύτερη μέρα στη μονάδα που μπήκε, τη Δευτέρα παρουσιάστηκε και εγώ έφυγα μόλις χθες και τον άφησα μόνο του. Θα ερχόταν την Παρασκευή σε άδεια. Μετά από αυτό που έγινε, δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανείς. Εγώ το έχασα το παιδί μου. Τώρα, μπορεί να με βοηθήσει μόνο ο Θεός. Αυτό που μας νοιάζει τώρα είναι να έρθει το παιδί μου, ακόμη κι έτσι, πίσω σπίτι του», δήλωνε συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο πατέρας του Ραφαήλ και Διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου στο Ηράκλειο.

Ο ίδιος ταξιδεύει στη Ρόδο συνοδεία πραγματογνώμονα για να διασφαλίσει κάθε τεκμήριο και να απαιτήσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς χάθηκε το παιδί του.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, στο πλευρό της οικογένειας του 19χρονου βρίσκεται ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης, ο οποίος δήλωσε ότι έχει ήδη κατατεθεί παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και ότι δεν θα επιτραπεί καμία σκιά στη διερεύνηση. Τεχνικός σύμβουλος έχει οριστεί ο εγκεκριμένος βαλλιστικός πραγματογνώμονας και πυροτεχνουργός Γιάννης Τσιάμπας.

Η ομάδα θα φτάσει στη Ρόδο με στόχο να διασφαλίσει το υλικό, να ζητήσει σφράγιση και εξονυχιστικό έλεγχο της παρτίδας των πυρομαχικών, των ημερομηνιών, των προδιαγραφών και της ακριβούς διάταξης στο πεδίο βολής. Κεντρική απαίτηση είναι να απαντηθεί γιατί ο 19χρονος βρέθηκε να διαχειρίζεται τέτοιου τύπου υλικό και τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη.

Τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες

Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στην υπόθεση σφάλματος χειρισμού που οδήγησε σε πρόωρη ενεργοποίηση αμυντικής χειροβομβίδας. Κατά τις πληροφορίες, είχε προηγηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος των πυρομαχικών από πυροτεχνουργούς, όπως προβλέπεται πριν από τέτοιες δραστηριότητες. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει διατάξει πλήρη προανάκριση. Σε εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι για την ακολουθία ενεργειών, την τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, τη διάταξη του προσωπικού τη στιγμή της έκρηξης, την κατάσταση του υλικού, καθώς και τυχόν περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να επηρέασαν τον πυροδοτικό μηχανισμό. Εξετάζεται επίσης η τεχνική επάρκεια του υλικού, οι προδιαγραφές και η παρτίδα των χειροβομβίδων, συμπεριλαμβανομένων των ορίων ζωής και των συνθηκών αποθήκευσης.

