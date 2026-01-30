Θάνατος Ραφαήλ στη Ρόδο: Δεν εξερράγη στα χέρια του η χειροβομβίδα - Τι αναφέρει το πόρισμα

Στο φως ήρθε το πόρισμα των πραγματογνωμόνων για τον τραγικό θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη σε πεδίο βολής στη Ρόδο από έκρηξη χειροβομβίδας, από την οποία τραυματίστηκε επίσης σοβαρά ένας επιλοχίας, στις 26 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το Cretalive.gr, οι πραγματογνώμονες αστυνομικοί αναφέρεουν ότι «η χειροβομβίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του επιλοχία όπου προκάλεσε τον ακρωτηριασμό του και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Γαλυφιανάκη όπου η διασπορά των θραυσμάτων τον έπληξε σε όλο του το σώμα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα».

Αναλυτικότερα, στο επίσημο πόρισμα των πυροτεχνουργών της Ασφάλειας Ρόδου αναφέρεται:

«Από την ανάλυση των ευρημάτων και την συγκέντρωση των θραυσμάτων εκτιμάται ότι οι δύο πυροτεχνουργοί βρίσκονταν μπροστά στο τζιπ όπου πραγματοποιούσαν έλεγχο-προετοιμασία των χειροβομβίδων ώστε να παραληφθούν από τους εκπαιδευόμενους και να ριφθούν στα πλαίσια στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Από τους φορείς των χειροβομβίδων αφαίρεσαν την προστατευτική ταινία και τους τοποθέτησαν πάνω στο καπό του οχήματος. Στο σημείο αυτό πιθανόν μετά από κάποια λανθασμένη ενέργεια των ανωτέρω να προκλήθηκε η έκρηξη.

Το σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη ήταν στην μπροστινή αριστερή όψη του τζιπ και πιθανόν σε ύψος 1.50 - 1.60 μέτρων από το έδαφος και 40 - 50 εκατοστών από τον προφυλακτήρα του οχήματος.

Η χειροβομβίδα εξερράγη στο δεξί χέρι του επιλοχία όπου προκάλεσε τον ακρωτηριασμό του και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Γαλυφιανάκη όπου η διασπορά των θραυσμάτων τον έπληξε σε όλο του το σώμα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το θανατηφόρο βεληνεκές του τύπου χειροβομβίδας που εξερράγη ορίζεται στα 5 μέτρα, ενώ υπολογίζεται ότι ο άτυχος Ραφαήλ ήταν σε απόσταση μικρότερη του 1,5-2 μέτρων.

Πατέρας Ραφαήλ: Είναι η «πρώτη δικαίωση» στη μνήμη του

Για δικαίωση στη μνήμη του αδικοχαμένου γιου του, κάνει λόγο ο πατέρας του Ραφαήλ, Κώστας Γαλυφιανάκης.

«Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι ο γιος μου δεν ήταν υπεύθυνος εκείνη την ώρα, ούτε κρατούσε την χειροβομβίδα, ούτε και πολλά άλλα που θα δούμε όλα εν καιρώ. Είναι μία πρώτη δικαίωση για το κοπέλι μου και περιμένουμε να δικαιωθεί πλήρως στην πορεία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Γαλυφιανάκης.

Η θέση ότι ο Ραφαήλ δεν κρατούσε στα χέρια του τη χειροβομβίδα είχε υποστηριχθεί από τα πρώτα 24ωρα μετά την τραγωδία από την οικογένεια του 19χρονου, δια του τεχνικού συμβούλου της Γιάννη Τσιάμπα αλλά και του δικηγόρου της Γιώργου Κοκοσάλη.

Γιατί εξερράγη η χειροβομβίδα και τι δεν βρέθηκε

Όπως τονίζεται, ο μοχλός απελευθέρωσης αλλά και η περόνη ασφαλείας δεν βρέθηκαν. Σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμάται πως ο μοχλός απελευθέρωσης θα έπρεπε να βρεθεί σε απόσταση το πολύ τεσσάρων μέτρων από το σημείο της έκρηξης και σε ακόμα πιο κοντινή απόσταση θα έπρεπε να εντοπιστεί η περόνη ασφαλείας.

Το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν, κατά τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας κ. Τσιάμπα, σημαίνει ότι κατά την έκρηξη ο μοχλός και η ασφάλεια ήταν ακόμα πάνω στην χειροβομβίδα και με την έκρηξη εκσφενδονίστηκαν σε πολύ μεγάλη ακτίνα πολλών μέτρων.

Και τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη; Ο κ. Τσιάμπας παραπέμπει στα αναγραφόμενα στα εγχειρίδια, βάσει των οποίων, «η έκρηξη μπορεί να συμβεί εάν γίνει προσπάθεια ξεβιδώματος του μηχανισμού πυροδότησης».

Σημειώνεται ότι, όπως είχε αποκαλυφθεί, είχε δοθεί εντολή για έρευνα σε επίπεδο χωρών του ΝΑΤΟ για το «ιστορικό» του αριθμού παρτίδας (lot), στην οποία ανήκε η μοιραία αμυντική χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο.

Μάλιστα, υπήρξαν αντιδράσεις για την παλαιότητα του πολεμικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε στην άσκηση τη μοιραία μέρα. Οι μεν αμυντικές χειροβομβίδες ήταν εποχής πολέμου Βιετνάμ (1967), οι δε επιθετικές χειροβομβίδες ήταν εποχής πολέμου Κορέας (1952).