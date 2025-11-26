Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για την τραγωδία στη Ρόδο: Στο χειρουργείο ο τραυματισμένος επιλοχίας

Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11) σε πεδίο βολής στη Ρόδο ένας νεαρός ΕΠΟΠ στρατιώτης έχασε τη ζωή του και ένας 39χρονος επιλοχίας, πατέρας δυο παιδιών έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης και να τραυματιστεί σοβαρά ο 39χρονος πατέρας δυο παιδιών.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, την περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν δυο πυροτεχνουργοί επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα.

Την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωής του 19χρονου εξέφρασε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει: «Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

«Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα», πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια.… — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 26, 2025

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ

«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».