Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για την τραγωδία στη Ρόδο: Στο χειρουργείο ο τραυματισμένος επιλοχίας
Ένας 19χρονος ΕΠΟΠ στρατιώτης σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας και ένας 39χρονος επιλοχίας, πατέρας δύο παιδιών έχει τραυματιστεί σοβαρά.
Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς από την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11) σε πεδίο βολής στη Ρόδο ένας νεαρός ΕΠΟΠ στρατιώτης έχασε τη ζωή του και ένας 39χρονος επιλοχίας, πατέρας δυο παιδιών έχει τραυματιστεί σοβαρά.
Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός ο 19χρονος επαγγελματίας οπλίτης και να τραυματιστεί σοβαρά ο 39χρονος πατέρας δυο παιδιών.
Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, την περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν δυο πυροτεχνουργοί επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα.
Την βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια ζωής του 19χρονου εξέφρασε και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ αναφέρει: «Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια».
«Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα», πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Η ανακοίνωση του ΓΕΣ
«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.
Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.
Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.
Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».