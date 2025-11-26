Ρόδος: Γιος λιμενικού από το Τυμπάκι ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε - «Είμαστε όλοι παγωμένοι»

Βαρύ είναι το πένθος στο Ηράκλειο Κρήτης από τον αδόκητο θάνατο του 19χρονου επαγγελματία οπλίτη σε στρατιωτική μονάδα της Ρόδου.

Πρόκειται για τον γιο του Διοικητή του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου και της προϊσταμένης των ΚΕΠ στο Τυμπάκι. Σύμφωνα με πηγές του patris.gr, η αδελφή του είναι αστυνομικός και υπηρετεί εκτός Κρήτης.

Σε σοκ οι λιμενικοί του Ηρακλείου

Στο άκουσμα της είδησης, οι λιμενικοί του Ηρακλείου συγκλονίστηκαν, ενώ μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον συνάδελφό τους, πατέρα του 19χρονου. «Μάχιμος αξιωματικός και υπέροχος άνθρωπος. Είμαστε όλοι παγωμένοι. Δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε. τι να του πούμε. Δεν υπάρχουν λόγια», λένε χαρακτηριστικά στο patris τα στελέχη του Σώματος στο Ηράκλειο.

Πώς έγινε η τραγωδία

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Δύο άτομα που υπηρετούσαν ως πυροτεχνουργοί, ο 19χρονος και ένας 39χρονος, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου. Ο 19χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο ενώ ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος υπηρετούσε ως πυροτεχνουργός, τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε στο δεξί του χέρι, με τα σκάγια της χειροβομβίδας να βρίσκονται σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και το κεφάλι.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του flash.gr, ο τραυματίας μεταφέρεται από τη Ρόδο στην Αθήνα. Είναι διασωληνωμένος και θα νοσηλευθεί στη ΜΕΘ του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου.

ΓΕΕΘΑ: Διερευνώνται οι συνθήκες ασφαλείας

Το αρχηγείο του ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε άμεσα και διέταξε έρευνα για το περιστατικό, ενώ οι συνθήκες ασφαλείας και η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών βρίσκονται υπό διερεύνηση.



Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το περιστατικό στη Ρόδο:



«Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.



Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.



Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.