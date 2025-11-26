Φρίκη: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσαν σε αδελφάκια 2 και 4 ετών - «Ήθελα να τον ικανοποιήσω»

Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσαν δύο αδερφάκια ηλικίας 2 και 4 ετών, στα χέρια του θείου τους και του ερωτικού συντρόφου του, οι οποίοι συνελήφθησαν και κατηγορούνται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι η καταγγελία που έφτασε στα γραφεία τους, θα ήταν μια από τις πιο εφιαλτικές υποθέσεις που έχουν ποτέ χειριστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα των δύο παιδιών εμπιστευόταν τα αγοράκια της -μόλις 2 και 4 ετών- στον 20χρονο αδερφό της, προκειμένου η ίδια να βγει έξω από το σπίτι της για δουλειές.

Ο νεαρός άνδρας τότε φαίνεται πως έβρισκε ευκαιρία και μαζί με τον 40χρονο σύντροφό του ικανοποιούσαν τις πιο αρρωστημένες διαθέσεις τους, προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών και σε ορισμένες περιπτώσεις τραβώντας βίντεο και φωτογραφίες!

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Η αποκάλυψη που σόκαρε τη νεαρή γυναίκα, έγινε όταν είδε τον 4χρονο γιο της να να κάνει κάποιες περίεργες κινήσεις σε σημείο του σώματος του. Αν και σοκαρισμένη διατήρησε την ψυχραιμία της και ρώτησε το παιδάκι τι κάνει κι αυτό της απάντησε ότι το κάνει με τον θείο του, έχοντας την αίσθηση ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Η μητέρα προσπαθώντας να συνέλθει από αυτό που είδε και άκουσε, άρχισε τις ερωτήσεις και τότε κατάλαβε τι συνέβαινε με τον αδερφό της, τον σύντροφό του και τα παιδιά της όταν αυτή έλειπε.

Η καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων ήταν το επόμενο βήμα, με τον 4χρονο να εξετάζεται παρουσία παιδοψυχολόγου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Τα όσα άκουσαν οι αστυνομικοί από το ανήλικο αγοράκι, οδήγησαν στη σύλληψη των δύο ανδρών με τη δικογραφία εναντίον τους να είναι βαρύτατη και να αφορά τα αδικήματα της αποπλάνησης, των γενετήσιων πράξεων και της παιδικής πορνογραφίας.

Βίντεο και φωτογραφίες πρόδωσαν τις αρρωστημένες πράξεις τους

Καλά ενημερωμένες πηγές σημειώνουν ότι το υλικό (σ.σ. βίντεο και φωτογραφίες) που βρέθηκε στα κινητά τηλέφωνα τους, προκάλεσε αναστάτωση και οργή ακόμη και στους πολύπειρος αξιωματικούς της συγκεκριμένης Υπηρεσίας της ΓΑΔΑ. Τα δύο παιδιά υποβλήθηκαν σε ιατροδικαστική εξέταση, απ’ την οποία ευτυχώς δε προέκυψε βιασμός.

Αμφότεροι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, με τον 20χρονο να ομολογεί τις πράξεις του και να προφυλακίζεται, λέγοντας πως ότι έκανε το έκανε για να ικανοποιήσει τον σύντροφό του. Από την πλευρά του ο 40χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και τα ρίχνει όλα στον σύντροφό του, ενώ έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί αύριο (σ.σ. Πέμπτη 27/11) στον ανακριτή.



Πρόκειται για μια ακόμη πολύ δύσκολη υπόθεση που χειρίστηκαν υποδειγματικά οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ και που έρχεται να δείξει ότι ο κίνδυνος για τα μικρά παιδιά παραμονεύει παντού.