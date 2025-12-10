Αυτοί είναι ο 20χρονος θείος και ο σύντροφός του που ασελγούσαν στα ανιψάκια του 2 και 4 ετών

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος των 2 αλλοδαπών, 20χρονου και 40χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 21 και 24 Νοεμβρίου 2025 αντίστοιχα, από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.



Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για: α) γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, β) απλή συνέργεια σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, ο οποίος δε συμπλήρωσε τα 12 έτη, γ) γενετήσιες πράξεις ενώπιον ανηλίκου, μικρότερου των 14 ετών από κοινού και δ) κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, η παραγωγή του οποίου συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.



Ειδικότερα, ο 20χρονος κατηγορούμενος εκμεταλλευόμενος τη συγγενική σχέση που διατηρούσε με τη μητέρα των ανηλίκων θυμάτων και την εμπιστοσύνη τον γονέων στο πρόσωπό του, αφού εξασφάλισε την παραμονή των παιδιών στην οικία του, κάλεσε τον 40χρονο στην οικία του και προέβησαν από κοινού στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.



Στην κατοχή τους βρέθηκε σημαντικός όγκος αρχείων (βίντεο και φωτογραφιών) που περιλαμβάνει σκληρό υλικό πορνογραφίας ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες:



MICLEA (επ.) Markos-Kimonas (ον.) του Remus Vasile και της Gabriela, γεννηθέντα 4-8-2005 στην Ρουμανία και

Ελληνική Αστυνομία

HOXHA (επ.) Edmond (ον.) του Selman και της Hanko, γεννηθέντα 25-5-1985 στην Αλβανία.

Ελληνική Αστυνομία

Η ΕΛ.ΑΣ καλεί τους πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476370 του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

