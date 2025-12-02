Λέρος: Ποινή φυλάκισης 16 ετών σε 59χρονο Γερμανό για πορνογραφία ανηλίκων

Σε ποινή κάθειρξης 16 ετών καταδικάστηκε 59χρονος Γερμανός, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος χωρίς ελαφρυντικό, για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω, ενώ του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση ξεκίνησε να διερευνάται από τις διωκτικές αρχές στις 19 Ιουλίου 2024, οπότε και διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στο σπίτι του 59χρονου στη Λέρο, όπου και κατελήφθη να κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, το οποίο είχε προμηθευτεί με άγνωστο τρόπο.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω, ο 59χρονος είχε αποθηκευμένα στο κινητό του τηλέφωνο, τρεις φωτογραφίες και ένα βίντεο στα οποία απεικονίζονταν το σώμα ανήλικου παιδιού κάτω των 15 ετών σε διάφορες ασελγείς πράξεις και άσεμνες στάσεις και άλλα 5 βίντεο επίσης με παιδιά κάτω των 15 ετών και το ίδιο περιεχόμενο.

Ο 59χρονος κατηγορείται επίσης ότι τον Οκτώβριο του 2022 έστειλε σε ανήλικο αγόρι από τη Λευκορωσία φωτογραφίες που απεικονίζονται γυμνός ο κατηγορούμενος, σε διάφορες άσεμνες στάσεις, αναφέρει η Ροδιακή.

Μετά την έρευνα, ο 59χρονος συνελήφθη και αφού ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του παραπέμφθηκε στην ανάκριση.

Αρνήθηκε τα πάντα

Ο αλλοδαπός απολογούμενος στον ανακριτή Κω, αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται και ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων πως φτιάχνουν ψεύτικα προφίλ και έτσι διακινούν τις φωτογραφίες και τα βίντεο, ενώ στη συνέχεια ισχυρίστηκε πως του τα στέλνουν άγνωστοι χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει κάτι για αυτό.

Σε κάθε περίπτωση, οι ισχυρισμοί του 59χρονου δεν έπεισαν και έτσι μετά την απολογία του είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση αυτή.

Ο 59χρονος παραπέμφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω να δικαστεί για πορνογραφία ανηλίκων υπό την έννοια της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Για τα παραπάνω αδικήματα κρίθηκε ένοχος χθες από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κω, ομόφωνα, χωρίς να του αναγνωριστεί κάποιο ελαφρυντικό και του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο γερμανικής καταγωγής αλλοδαπός, είχε καταδικαστεί και για άλλη υπόθεση παιδικής πορνογραφίας, τον Ιούνιο του 2025, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου, σε συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών και έξι μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 260 ημερησίων μονάδων προς 10 ευρώ την ημέρα, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.