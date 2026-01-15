Τρόμος για 16χρονο στην Κυψέλη: Άνδρας τον θώπευσε στο λεωφορείο, του πρότεινε ερωτική συνεύρεση

Στιγμές τρόμου βίωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1) ένας 16χρονος μαθητής, ο οποίος δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση από έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών.

Όλα ξεκίνησαν μέσα στο αστικό λεωφορείο που επέβαινε, όταν ο άγνωστος άνδρας τον προσέγγισε και τον θώπευσε, με τον 16χρονο να κατεβαίνει στην αμέσως επόμενη στάση στην περιοχή της Κυψέλης. Η περιπέτειά του όμως δεν τελείωσε εκεί, καθώς ο άγνωστος άνδρας κατέβηκε και αυτός από το λεωφορείο και τον ακολούθησε.

Επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη, άρχισε να του φωνάζει να συνευρεθούν ερωτικά έναντι αμοιβής, με τον ανήλικο να ζητάει βοήθεια από υπάλληλο παρακείμενου καταστήματος. Τότε, ο άγνωστος άνδρας τράπηκε σε φυγή, ενώ σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί που πραγματοποίησαν αναζητήσεις χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο 16χρονος πήγε στο ΤΔΕΕ Κυψέλης, κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστου, ενώ σχηματίστηκε για δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.