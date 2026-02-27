«Φρένο» στο ξέπλυμα και το κοινωνικό στίγμα: Η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι για τα τυχερά παίγνια

Ζωηρή συζήτηση προκλήθηκε στο χθεσινό Υπουργικό με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων.

Αφού ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε τα μεγάλα περιθώρια ανάκτησης διαφυγόντων κερδών από την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού γρήγορα η συζήτηση επεκτάθηκε και στο νόμιμο στοιχηματισμό.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH, σειρά Υπουργών, όπως οι Άκης Σκέρτσος, Γιώργος Φλωρίδης και Γιάννης Κεφαλογιάννης έθεσαν το ζήτημα της υιοθέτησης ρυθμίσεων και αντικινήτρων για την προστασία από την εξάρτηση, που σε πολλές περιπτώσεις καλλιεργούν τα τυχερά παιγνίδια. Μάλιστα, θετική εντύπωση προκάλεσε η πρόταση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να θεσπισθεί το ονομαστικοποιημένο δελτίο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι μια τέτοια ρύθμιση αφ' ενός θα λειτουργούσε σε αρκετές περιπτώσεις ως ένα ανεπιθύμητο κοινωνικό στίγμα, αφ' ετέρου θα αποτελούσε καίριο πλήγμα στη αρκετά διαδεδομένη πρακτική του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω των τυχερών παιγνιδιών.