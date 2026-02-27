Το Zoom από την Ουάσιγκτον, τα εύσημα στον Παπασταύρου και η «δικαίωση» Δένδια

Τιμώμενο πρόσωπο στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήταν άλλος από τον Σταύρο Παπασταύρου .

Το κλίμα για τον Υπουργό Ενέργειας, που παρουσίασε το αποτέλεσμα των ενεργειακών συμφωνιών αλλά και των υψηλόβαθμων επαφών του στην Ουάσιγκτον μέσω zoom από την Αμερικανική πρωτεύουσα, ήταν πολύ θετικό κάτι, που κατεγράφη και στις τοποθετήσεις Υπουργών, που έλαβαν μετά το λόγο, όπως ο Αντιπρόεδρος, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Μάλιστα, ο Υπουργός Άμυνας υπενθύμισε ότι στην αρχή της θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις Συνόδους του ΝΑΤΟ, που συμμετείχε ως Υπουργός Εξωτερικών, η Αλεξανδρούπολη ήταν μία άγνωστη λέξη τόσο για τους Αμερικανούς, όσο και τους περισσότερους εκ των συμμάχων μας θέλοντας να υπογραμμίσει την τεράστια απόσταση, που διένυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να φθάσει στο σήμερα, όπου το λιμάνι της πρωτεύουσας του Έβρου κατέχει δεσπόζουσα θέση στο εγχείρημα της απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Εξάλλου, ο Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα εν συνόλω έσφαλλε, όταν σε προγενέστερο χρόνο αμέλησε να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, σε μία συγκυρία, όπου η χώρα μας θα μπορούσε να ικανοποιήσει σχεδόν το σύνολο των εθνικών της επιδιώξεων επί του θέματος.



Μάλιστα σε μία πιο προσωπική αναφορά, ο Νίκος Δένδιας υπεραμύνθηκε εκ νέου της δήλωσης του ότι «το Αιγαίο δεν θα γίνει Κόλπος του Μεξικό» στην εφημερίδα Arab News τον Απρίλιο του 2021, αποστροφή, που, όπως είπε διαστρεβλώθηκε σκοπίμως από πολιτικούς του αντιπάλους. Όπως σημείωσε ο Υπουργός Άμυνας, ο ίδιος ουδέποτε απέκλεισε την πιθανότητα έρευνας για την εξόρυξη υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης ή στο Ιόνιο. Το αντίθετο. Αυτό, που εννοούσε, όπως επανέλαβε και χθες ήταν πως κανένας λογικός άνθρωπος δεν φαντάζεται ότι θα στηθούν γεωτρύπανα έξω από τη Μύκονο ή τη Σαντορίνη.